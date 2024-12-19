Глава МИД против Bolt: неговорящий по-латышски таксист оказался украинцем

18 декабря Байба Браже сообщила, что ей звонил представитель компании и сообщил, что водитель является украинцем, поэтому не владеет государственным языком. Министр ответила, что русский язык не должен быть единственным для водителей такси в Латвии.

Ранее компания Bolt уже прокомментировала заявление министра, отметив, что все водители платформы обязаны иметь лицензию, выданную Автотранспортной дирекцией. Одним из условий получения лицензии является владение латышским языком на уровне не ниже B1.

"Здравствуйте! Спасибо, что выбрали Bolt для своих поездок! Мы хотели бы подчеркнуть, что доступ к платформе разрешен только водителям, имеющим лицензию, выданную Автотранспортной дирекцией, которая требует, чтобы человек владел государственным языком на уровне не ниже B1", - указали в компании Bolt.

Labdien! Paldies, ka saviem braucieniem izvēlaties “Bolt”! Vēlamies uzsvērt, ka piekļuve platformai ir atļauta tikai tiem autovadītājiem, kuriem ir Autotransporta direkcijas izsniegta licence, kas paredz, ka personas valsts valodas zināšanām ir jābūt vismaz B1 līmenī. — Bolt (@boltapp) December 17, 2024

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