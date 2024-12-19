В субботу, 14 декабря, министр иностранных дел Латвии Байба Браже оказалась в неожиданной ситуации: водитель такси, работающий через платформу Bolt, мог общаться только на русском языке. Об этом министр рассказала в соцсети X.
Глава МИД против Bolt: неговорящий по-латышски таксист оказался украинцем
"Bolt, совершенно неприемлемо, что ваш водитель Александр ни слова не говорит по-латышски. Он также не мог общаться на английском, французском, украинском, голландском или немецком языке. Только на русском. Поездка была 14 декабря вечером в Малую гильдию в Старой Риге", - написала Браже.
Hi, @boltapp , it is totally unacceptable that your driver Alexandr doesn’t speak a word of Latvian. Neither he could communicate in English, French, Ukrainian, Dutch or German. Only Russian. The drive was on 14 December evening to the Small Guild in Riga’s Old Town.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 17, 2024
Представители Bolt заявили, что таксист, предоставивший услугу, - гражданин Украины по имени Александр. Доступ к платформе Bolt разрешен только водителям, получившим лицензию от Автотранспортной дирекции (АТД). Согласно требованиям АТД, водители должны владеть латышским языком на уровне не ниже B1, за исключением граждан Украины, которые из-за войны не могут вернуться в свою страну.
Компания отметила, что между Bolt и водителями не существует трудовых отношений - таксисты являются независимыми подрядчиками, работающими индивидуально или через автопарки.
18 декабря Байба Браже сообщила, что ей звонил представитель компании и сообщил, что водитель является украинцем, поэтому не владеет государственным языком. Министр ответила, что русский язык не должен быть единственным для водителей такси в Латвии.
Ранее компания Bolt уже прокомментировала заявление министра, отметив, что все водители платформы обязаны иметь лицензию, выданную Автотранспортной дирекцией. Одним из условий получения лицензии является владение латышским языком на уровне не ниже B1.
"Здравствуйте! Спасибо, что выбрали Bolt для своих поездок! Мы хотели бы подчеркнуть, что доступ к платформе разрешен только водителям, имеющим лицензию, выданную Автотранспортной дирекцией, которая требует, чтобы человек владел государственным языком на уровне не ниже B1", - указали в компании Bolt.
Labdien! Paldies, ka saviem braucieniem izvēlaties “Bolt”! Vēlamies uzsvērt, ka piekļuve platformai ir atļauta tikai tiem autovadītājiem, kuriem ir Autotransporta direkcijas izsniegta licence, kas paredz, ka personas valsts valodas zināšanām ir jābūt vismaz B1 līmenī.— Bolt (@boltapp) December 17, 2024
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