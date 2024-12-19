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Глава МИД против Bolt: неговорящий по-латышски таксист оказался украинцем

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Обновлено 19 декабря 2024, 13:15
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Такси Bolt и Байба Браже
Такси Bolt и Байба Браже Фото: Shutterstock/Paula Čurkste/LETA/коллаж RUS TVNET

В субботу, 14 декабря, министр иностранных дел Латвии Байба Браже оказалась в неожиданной ситуации: водитель такси, работающий через платформу Bolt, мог общаться только на русском языке. Об этом министр рассказала в соцсети X.

"Bolt, совершенно неприемлемо, что ваш водитель Александр ни слова не говорит по-латышски. Он также не мог общаться на английском, французском, украинском, голландском или немецком языке. Только на русском. Поездка была 14 декабря вечером в Малую гильдию в Старой Риге", - написала Браже.

Представители Bolt заявили, что таксист, предоставивший услугу, - гражданин Украины по имени Александр. Доступ к платформе Bolt разрешен только водителям, получившим лицензию от Автотранспортной дирекции (АТД). Согласно требованиям АТД, водители должны владеть латышским языком на уровне не ниже B1, за исключением граждан Украины, которые из-за войны не могут вернуться в свою страну.

Компания отметила, что между Bolt и водителями не существует трудовых отношений - таксисты являются независимыми подрядчиками, работающими индивидуально или через автопарки.

18 декабря Байба Браже сообщила, что ей звонил представитель компании и сообщил, что водитель является украинцем, поэтому не владеет государственным языком. Министр ответила, что русский язык не должен быть единственным для водителей такси в Латвии.

Ранее компания Bolt уже прокомментировала заявление министра, отметив, что все водители платформы обязаны иметь лицензию, выданную Автотранспортной дирекцией. Одним из условий получения лицензии является владение латышским языком на уровне не ниже B1.

"Здравствуйте! Спасибо, что выбрали Bolt для своих поездок! Мы хотели бы подчеркнуть, что доступ к платформе разрешен только водителям, имеющим лицензию, выданную Автотранспортной дирекцией, которая требует, чтобы человек владел государственным языком на уровне не ниже B1", - указали в компании Bolt.

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