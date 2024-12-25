Рождество - это время, когда семьи собираются вместе в самом большом составе за весь год. Съезжаются дочери и сыновья, внуки, невестки и зятья, привозя с собой полные сумки угощений, ведь никто не планирует голодать.
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Рисковые рождественские игры для всей семьи
Помимо гастрономического марафона, популярным занятием становятся настольные и другие семейные игры. Если, к примеру, "Монополия" еще не раскрыла дьявольские стороны игроков и не спровоцировала конфликтов среди потенциальных владельцев пятизвёздочных отелей, есть множество других игр, которые способны довести напряжение до предела.