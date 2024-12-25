Ср, 25.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи
Для абонентов

Рисковые рождественские игры для всей семьи

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Новогодняя елка. Иллюстративное фото
Новогодняя елка. Иллюстративное фото Фото: The Homestead Blog/TVNET kolāža

Рождество - это время, когда семьи собираются вместе в самом большом составе за весь год. Съезжаются дочери и сыновья, внуки, невестки и зятья, привозя с собой полные сумки угощений, ведь никто не планирует голодать.

Помимо гастрономического марафона, популярным занятием становятся настольные и другие семейные игры. Если, к примеру, "Монополия" еще не раскрыла дьявольские стороны игроков и не спровоцировала конфликтов среди потенциальных владельцев пятизвёздочных отелей, есть множество других игр, которые способны довести напряжение до предела.

Одна из таких игр называется "Кто любимый ребенок?". Мать, отец или оба родителя садятся в центр комнаты. Главная задача - находить убедительные ответы на вопрос: "Кто ваш любимый ребенок?", избегая упоминания конкретных имен.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх