Сбитый самолет Azerbaijan Airlines: Азербайджан выдвинул России требования

Он отметил, что требования были доведены до российской стороны еще в пятницу, 27 декабря.

"В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты", - заявил Алиев.

Он также подчеркнул, что все изложенные требования справедливы: "Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения".

Версии о столкновении со стаей птиц и взрывом газового баллона в самолете не рассматриваются, сказал Алиев. Он выразил сожаление по поводу того, что "некоторые круги России предпочли придерживаться этой версии".

"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", - сказал президент Азербайджана. По его словам, самолет получил повреждения и приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы на территории России недалеко от Грозного.

Путин снова созвонился с Алиевым

На фоне заявлений Алиева пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, что в воскресенье российский диктатор Путин провел телефонный разговор с Алиевым, в ходе которого стороны продолжили обсуждение вопросов, связанных с авиакатастрофой.

Подробностей разговора при этом Песков не привел.

Напомним, Путин звонил Алиеву и накануне. Тогда российский диктатор принес Азербайджану извинения за "трагический инцидент", который произошел в воздушном пространстве России, а также выразил соболезнования семьям погибших.

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