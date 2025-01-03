Согласно обвинительному заключению, женщина-организатор вместе с тремя подельниками и водителем создала организованную группу для совершения карманных краж.

В назначенные организатором дни водитель доставлял участников группы из Елгавы в центр Риги. Женщина вместе со своими подельниками воровала кошельки из женских сумочек и рюкзаков в подземном переходе перед торговым центром Origo.

Кражи совершались, когда жертвы поднимались по лестнице подземного тоннеля. Во время краж подельники толкали женщин телом или зонтиком, чтобы отвлечь их, а организатор в этот момент открывала сумки.

В период с 23 марта по 17 августа 2024 года указанная организованная группа ограбила четырех женщин и пыталась ограбить еще трех, однако эти кражи не увенчались успехом, поскольку им помешали потерпевшие и другие лица.

17 августа все пять человек были задержаны. Судья Рижского городского суда назначила всем лицам меру пресечения - содержание под стражей.

В настоящее время организатор и один из подельников все еще находятся под стражей, а к остальным членам организованной группы применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы.

Четверо из пяти обвиняемых ранее уже наказывались за совершение различных уголовных правонарушений, в том числе организатор ранее была наказана за совершение карманной кражи. Двое из пяти обвиняемых признают свою вину по предъявленному им обвинению.

За совершение каждого такого уголовного правонарушения Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с испытательным сроком.

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