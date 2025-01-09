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Видео Эксперт высказался о предложении снизить разрешенную скорость

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Оскар Ирбитис
Оскар Ирбитис Фото: Evija Trifanova/LETA

Министерство сообщения 5 января предложило ввести "политику нулевой терпимости" к превышению разрешенной скорости до 10 километров в час (км/ч). Эксперт в области безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис в программе "900 секунд" 9 января отметил, что самой большой проблемой в Латвии является не только скорость, но и опасные маневры и ошибки при обгоне.

Планируемые изменения предусматривают ограничение скорости на отдельных участках дорог вне населенных пунктов до 80 км/ч, а в городах - до 30 км/ч.

После этих предложений разгорелась дискуссия о том, действительно ли снижение скорости является основным инструментом повышения безопасности дорожного движения.

Среди других приоритетных планов - установка не менее 16 новых устройств контроля средней скорости, а также других устройств для контроля нарушений, например, несоблюдения требований сигналов светофора и нарушения правил проезда по полосам для общественного транспорта.

Эксперт пояснил, что предложения по снижению скорости касаются в основном городов - мест с высокой концентрацией пешеходов и участников микромобильности.

Ограничение скорости на жилых улицах поможет улучшить среду проживания за счет снижения уровня шума.

Как отметил Ирбитис, большое внимание следует уделять также опасным маневрам и ошибкам при обгоне.

Примерно пятая часть серьезных дорожно-транспортных происшествий связана с ошибками при обгоне, совершенными после принятия импульсивных и необдуманных решений.

Эксперт подчеркнул, что необходимы превентивные меры - например, усиление присутствия полиции на дорогах.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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