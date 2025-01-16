До сих пор многие объекты недвижимости принимались наследниками молча, т. е. они не обращались к нотариусу для оформления наследства, не регистрировали недвижимость в Земельной книге. Если были оплачены все счета и уплачен налог на недвижимость, никаких проблем не было. С 1 января ситуация значительно изменилась. Если принять наследство молча, может получиться так, что недвижимость будет потеряна. В дальнейшем, вступая в наследство, за долги умершего нужно будет рассчитываться только в том объеме, в каком оставлено имущество умершего.