К незаконному запуску дронов в Рижском аэропорту может быть причастна РФ: глава комиссии Сейма

Свои слова он аргументировал тем, что полиция так и не смогла отследить оператора.

"Я полностью это допускаю. Все, что организовывает Россия, все элементы гибридной войны направлены на то, чтобы создать чувство паники в западных демократических странах, что государство не может обеспечить безопасность", - сказал Айнар Латковскис.

Политик отметил, что жители должны сигнализировать полиции о подобных случаях. Также он рассказал, что сейчас рассматривается законопроект, который позволит сбивать дроны не только Национальным вооруженным силам, но и полиции.

Ранее сообщалось, что в латвийском воздушном пространстве в понедельник трижды вводились кратковременные ограничения, причиной которых стали полеты беспилотных летательных аппаратов в зоне Рижского аэропорта. Эти действия создавали серьезную угрозу безопасности полетов гражданской авиации.

Согласно имеющейся у CAA информации, в полетах было задействовано более одного беспилотника.