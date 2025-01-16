Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис в эфире программы "Подробности" на Латвийском радио 4 высказал мнение, что этот случай может быть частью гибридной войны со стороны России.
К незаконному запуску дронов в Рижском аэропорту может быть причастна РФ: глава комиссии Сейма
Свои слова он аргументировал тем, что полиция так и не смогла отследить оператора.
"Я полностью это допускаю. Все, что организовывает Россия, все элементы гибридной войны направлены на то, чтобы создать чувство паники в западных демократических странах, что государство не может обеспечить безопасность", - сказал Айнар Латковскис.
Политик отметил, что жители должны сигнализировать полиции о подобных случаях. Также он рассказал, что сейчас рассматривается законопроект, который позволит сбивать дроны не только Национальным вооруженным силам, но и полиции.
Ранее сообщалось, что в латвийском воздушном пространстве в понедельник трижды вводились кратковременные ограничения, причиной которых стали полеты беспилотных летательных аппаратов в зоне Рижского аэропорта. Эти действия создавали серьезную угрозу безопасности полетов гражданской авиации.
Согласно имеющейся у CAA информации, в полетах было задействовано более одного беспилотника.
В результате введенных ограничений рейсы авиакомпании airBaltic по маршруту София - Рига и авиакомпании Wizzair по маршруту Кутаиси - Рига были перенаправлены в альтернативный аэропорт в Вильнюсе, а рейс авиакомпании Finnair из Хельсинки в Ригу был возвращен в Хельсинки.
Во время повторных полетов беспилотников в латвийском воздушном пространстве рейсы airBaltic и Wizzair, ранее перенаправленные в Вильнюс, вернулись в Рижский аэропорт.
До открытия аэропорта они находились в режиме ожидания в латвийском воздушном пространстве, после чего благополучно приземлились в Риге.
Из-за периодически вводимых ограничений были задержаны несколько рейсов, вылетающих из Рижского аэропорта.
По данным CAA, полеты беспилотников, возможно, были умышленными и имели цель либо создать угрозу безопасности полетов гражданской авиации, либо намеренно нарушить работу латвийской гражданской авиации. В связи с этим агентство обратилось в Государственную полицию и Службу государственной безопасности с просьбой провести расследование в рамках уголовного дела.
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