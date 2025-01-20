Ошейниковые пекари, живущие в Рижском зоопарке, скорее всего, будут перевезены в филиал зоопарка Cīruļi, сообщил представитель зоопарка Марис Лиелкалнс.
Планируется ли уничтожить стадо пекари в Рижском зоопарке? Комментирует представитель
Продолжатся также поиски подходящего места для пекари в других зоопарках.
Ранее 360 Ziņas сообщали, что сотрудники Рижского зоопарка анонимно подняли тревогу, их сердце разрывается из-за решения руководства учреждения ликвидировать стадо ошейниковых пекари. Причиной якобы является строительство новой гималайской экспозиции, и для пекари в зоопарке места больше не нашлось
"Пишем вам в связи с событиями в Рижском зоопарке, где планируется убить всех ошейниковых пекари - всего более 20 животных. Они совершенно здоровы и еще могли бы долго жить. Руководство зоопарка собирается избавиться от них из-за строительства новой гималайской экспозиции. В зоопарке много свободного пространства, где можно было бы их разместить, но руководство решило их уничтожить", - такое письмо получили в редакции 360 Ziņas от персонала Рижского зоопарка.
Теперь руководство Рижского зоопарка признает, что из-за реконструкции происходят изменения: для подготовки строительства новой гималайской экспозиции, в конце прошлого года была закрыта территория, необходимая для строительства.
Жившие там венгерские степные коровы и яки были переведены в филиал Рижского зоопарка Cīruļi, а кианги обрели новый вольер в Рижском зоопарке.
Скоро в филиал также будут перевезены карликовые ослы, а затем, вероятно, туда же переберется и стадо пекари, пообещало руководство зоопарка.
Однако перед этим для животных, обитающих в теплых регионах Америки, в Cīruļi нужно будет создать подходящие условия - теплый дом для защиты от неблагоприятных погодных условий, надежные ограждения, чтобы смотрители могли работать без помех, а также чтобы исключить прямой контакт посетителей с этими, казалось бы, милыми, но на самом деле довольно агрессивными животными.
Кроме того, специалисты зоопарка активно предлагают пекари другим профессиональным зоопаркам, но спрос на этих животных невелик.
Как объясняют в зоопарке, информация о том, что всех пекари планировалось убить, не была окончательным решением Рижского зоопарка, а всего лишь одним из четырех рассматриваемых вариантов.
Эвтаназия животных используется также в некоторых ведущих зоопарках мира, если это помогает сохранить здоровье популяций других видов или перераспределить финансовые и другие ресурсы на те виды, для сохранения которых требуется больше человеческой помощи.
В Рижском зоопарке обитает стадо из 28 пекари. В дикой природе этот часто встречающийся вид живет в Северной Америке, от южных штатов США до севера Аргентины в Южной Америке.
Несмотря на то что этих животных можно увидеть в зоопарке зимой, им необходим обогреваемый дом, в котором они могут укрыться в случае необходимости.
Средняя продолжительность жизни этих животных в дикой природе составляет семь лет, максимальная продолжительность жизни в природе достигает 15 лет, в неволе - до 24 лет и даже больше.
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