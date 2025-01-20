Планируется ли уничтожить стадо пекари в Рижском зоопарке? Комментирует представитель

Скоро в филиал также будут перевезены карликовые ослы, а затем, вероятно, туда же переберется и стадо пекари, пообещало руководство зоопарка.

Однако перед этим для животных, обитающих в теплых регионах Америки, в Cīruļi нужно будет создать подходящие условия - теплый дом для защиты от неблагоприятных погодных условий, надежные ограждения, чтобы смотрители могли работать без помех, а также чтобы исключить прямой контакт посетителей с этими, казалось бы, милыми, но на самом деле довольно агрессивными животными.

Кроме того, специалисты зоопарка активно предлагают пекари другим профессиональным зоопаркам, но спрос на этих животных невелик.

Как объясняют в зоопарке, информация о том, что всех пекари планировалось убить, не была окончательным решением Рижского зоопарка, а всего лишь одним из четырех рассматриваемых вариантов.

Эвтаназия животных используется также в некоторых ведущих зоопарках мира, если это помогает сохранить здоровье популяций других видов или перераспределить финансовые и другие ресурсы на те виды, для сохранения которых требуется больше человеческой помощи.

В Рижском зоопарке обитает стадо из 28 пекари. В дикой природе этот часто встречающийся вид живет в Северной Америке, от южных штатов США до севера Аргентины в Южной Америке.

Несмотря на то что этих животных можно увидеть в зоопарке зимой, им необходим обогреваемый дом, в котором они могут укрыться в случае необходимости.

Средняя продолжительность жизни этих животных в дикой природе составляет семь лет, максимальная продолжительность жизни в природе достигает 15 лет, в неволе - до 24 лет и даже больше.

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