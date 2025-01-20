Видео Продолжает расти число пенсионеров, которым неправильно рассчитали пенсию

Государственные учреждения, допустившие ошибку, обещают до конца недели выплатить всем недополученную часть пенсии.

"Есть ли гарантия, что это число больше не увеличится? Нет, я точно не могу этого гарантировать. Но могу также подтвердить, что мы подтвердили премьер-министру, обе учреждения были готовы и создали программное обеспечение, чтобы обеспечить корректную выплату пенсий", - сказала исполняющая обязанности директора Государственного агентства социального страхования (VSAA) Илзе Андерсоне.

Служба государственных доходов (VID) пояснила, что ошибки в расчетах возникли из-за непредвиденных обстоятельств, однако в целом новая система работала успешно.

Из более чем 300 тысяч неработающих пенсионеров пенсии ошибочно были рассчитаны только у небольшой части - менее чем у одного процента получателей.

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