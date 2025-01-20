Количество пенсионеров, которые в январе получили неправильно рассчитанные пенсии, продолжает расти. На данный момент известно, что примерно 1100 человек из-за системных ошибок получили меньшую пенсию, чем им положено, сообщает программа TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Продолжает расти число пенсионеров, которым неправильно рассчитали пенсию
Государственные учреждения, допустившие ошибку, обещают до конца недели выплатить всем недополученную часть пенсии.
"Есть ли гарантия, что это число больше не увеличится? Нет, я точно не могу этого гарантировать. Но могу также подтвердить, что мы подтвердили премьер-министру, обе учреждения были готовы и создали программное обеспечение, чтобы обеспечить корректную выплату пенсий", - сказала исполняющая обязанности директора Государственного агентства социального страхования (VSAA) Илзе Андерсоне.
Служба государственных доходов (VID) пояснила, что ошибки в расчетах возникли из-за непредвиденных обстоятельств, однако в целом новая система работала успешно.
Из более чем 300 тысяч неработающих пенсионеров пенсии ошибочно были рассчитаны только у небольшой части - менее чем у одного процента получателей.
Подробнее смотрите в сюжете TV3 Ziņas.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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