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Самые дешевые города для путешествий в Европе. На каком месте Рига? А Киев?

Перевод: Каролина Вертяева
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Туристка. Иллюстративное фото.
Туристка. Иллюстративное фото. Фото: Song_about_summer/Shutterstock

В конце прошлого года был опубликован Европейский индекс "путешественника с рюкзаком", который сравнивает стоимость поездок в разные страны и города. Этот индекс предоставляет обзор городов Европы от самых дешевых до самых дорогих, передает Rus.Postimees.

Индекс включает следующие компоненты: стоимость одной ночи в доступном, но удобно расположенном хостеле с положительными отзывами, проезд на общественном транспорте, посещение одной платной достопримечательности, три приема пищи в день и три местных дешевых алкогольных напитка (пиво или бокал вина). Несмотря на колебания цен на еду и напитки в разных городах, результаты представляют максимально точные средние значения.

Несмотря на сложное время, самым доступным местом для путешествий и в 2025 году остается

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