Индекс включает следующие компоненты: стоимость одной ночи в доступном, но удобно расположенном хостеле с положительными отзывами, проезд на общественном транспорте, посещение одной платной достопримечательности, три приема пищи в день и три местных дешевых алкогольных напитка (пиво или бокал вина). Несмотря на колебания цен на еду и напитки в разных городах, результаты представляют максимально точные средние значения.