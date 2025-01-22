В конце прошлого года был опубликован Европейский индекс "путешественника с рюкзаком", который сравнивает стоимость поездок в разные страны и города. Этот индекс предоставляет обзор городов Европы от самых дешевых до самых дорогих, передает Rus.Postimees.
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Самые дешевые города для путешествий в Европе. На каком месте Рига? А Киев?
Индекс включает следующие компоненты: стоимость одной ночи в доступном, но удобно расположенном хостеле с положительными отзывами, проезд на общественном транспорте, посещение одной платной достопримечательности, три приема пищи в день и три местных дешевых алкогольных напитка (пиво или бокал вина). Несмотря на колебания цен на еду и напитки в разных городах, результаты представляют максимально точные средние значения.