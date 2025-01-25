Домбровскис: влияние войны замедляет экономический рост ЕС

Согласно докладу Всемирного экономического форума, опубликованному на прошлой неделе, экономисты в этом году прогнозируют сильный рост в США, в то время как Европа третий год подряд останется "слабым регионом".

Как отметил Домбровскис, на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась дискуссия экономистов по этим прогнозам и перспективам глобального роста. Агрессия России против Украины оказывает большее влияние именно на экономику ЕС, особенно Восточной Европы.

Европейская комиссия в этом году прогнозирует экономический рост ЕС на уровне 1,5% по сравнению с 3,3% во всем мире.

Еврокомиссар указал, что рост производительности труда в ЕС на протяжении десятилетий был более медленным, чем в других регионах с крупной экономикой, таких как Китай и США, и именно поэтому вопросы конкурентоспособности являются одним из приоритетов новой Еврокомиссии.

"В этом месяце Еврокомиссия представит свои первые инициативы по повышению конкурентоспособности ЕС и снижению административного бремени. На Всемирном экономическом форуме состоялась встреча за круглым столом с представителями бизнеса, и мы должны признать, что давление административного бремени чрезвычайно велико", - сказал Домбровскис.

Он подчеркнул, что проблемы конкурентоспособности, в том числе административное бремя, сдерживают экономическое развитие ЕС и негативно влияют на привлечение инвестиций, так как многие предприятия предпочитают инвестировать в США или Китае.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!