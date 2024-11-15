Инфографика Еврокомиссия прогнозирует стагнацию экономики Латвии

По прогнозам ЕК, в этом году в экономике ЕС ожидается рост на 0,9%, а в следующем году будет прирост на 1,5%. Рост экономики еврозоны в этом и следующем годах составит 0,8% и 1,3% соответственно.

Инфляция в ЕС в этом году прогнозируется на уровне 2,6%, а в следующем году ожидается ее снижение до 2,4%, а в еврозоне она в соответствии с прогнозами ЕК составит соответственно 2,4% и 2,1%.

"При постепенном оздоровлении экономики ЕС в следующем году рост должен ускориться с увеличением потребления, чему будут способствовать рост покупательной способности и рекордно низкий уровень безработицы, а также ожидаемое улучшение инвестиционной среды. Однако, учитывая нынешнюю геополитическую неопределенность и многочисленные риски, мы не должны быть беспечными. Мы должны решать долгосрочно существующие структурные проблемы, увеличивать производительность и обеспечивать, чтобы экономика ЕС в целом сохраняла конкурентоспособность в мировом масштабе. Очень важно, чтобы страны-участницы реализовали все предусмотренные механизмами оздоровления и устойчивости реформы и инвестиции, а также сократили долговые обязательства государства в соответствии с новыми фискальными правилами", - отметил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

ЕК в этом году прогнозирует самый стремительный рост ВВП на Мальте (+5%), в Хорватии и на Кипре (в обеих странах +3,6%), в Испании (+3%), а также в Словакии и Литве (в обеих странах +2,2%). Зато спад в этом году ожидается в Германии (-0,1%), Финляндии (-0,3%), Ирландии (-0,5%), Австрии (-0,6%) и Эстонии.

ЕК ежегодно публикует два всеобъемлющих прогноза (весной и осенью) и два промежуточных прогноза (зимой и летом). Промежуточные прогнозы включают годовой и квартальный ВВП и инфляцию за соответствующий год и следующий год в отношении всех стран-участниц, а также ЕС и еврозоны в целом.

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