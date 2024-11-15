Еврокомиссия (ЕК) в новейших экономических прогнозах ожидает, что внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в этом году останется неизменным.
Инфографика ⟩ Еврокомиссия прогнозирует стагнацию экономики Латвии
Это хуже прогноза ЕК в мае, когда ожидалось, что экономика Латвии в 2024 году вырастет на 1,7%.
Вместе с тем в обнародованных в пятницу прогнозах ЕК ожидает, что ВВП Латвии в следующем году вырастет на 1%, а не на 2,6%, как предполагалось ранее.
В свою очередь, инфляция в Латвии в этом году оценивается в 1,2%, а в следующем году рост согласованного индекса потребительских цен прогнозируется в размере 2,2%.
Дефицит бюджета Латвии в этом году прогнозируется в размере 2,8% ВВП, а в следующем году предполагается увеличение до 3,2% ВВП.
В докладе ЕК говорится, что экономика Латвии в 2024 году переживет стагнацию. Потребительские расходы населения еще не восстановились, несмотря на выраженный рост зарплат, а государственные расходы останутся высокими, учитывая дополнительные расходы на здравоохранение и исследования.
При этом комиссия прогнозирует, что экономика Эстонии в этом году сократится на 1%, а в следующем году ожидается рост в 1,1%. Инфляция в Эстонии и в этом, и в следующем году оценивалась в 3,6%.
Между тем рост в этом году среди стран Балтии ожидается лишь в Литве, где прогнозируется рост ВВП на 2,2%, который в следующем году ускорится до 3%. В Литве ЕК прогнозирует в этом году инфляцию в 0,9%, которая в следующем году вырастет до 1,7%.
По прогнозам ЕК, в этом году в экономике ЕС ожидается рост на 0,9%, а в следующем году будет прирост на 1,5%. Рост экономики еврозоны в этом и следующем годах составит 0,8% и 1,3% соответственно.
Инфляция в ЕС в этом году прогнозируется на уровне 2,6%, а в следующем году ожидается ее снижение до 2,4%, а в еврозоне она в соответствии с прогнозами ЕК составит соответственно 2,4% и 2,1%.
"При постепенном оздоровлении экономики ЕС в следующем году рост должен ускориться с увеличением потребления, чему будут способствовать рост покупательной способности и рекордно низкий уровень безработицы, а также ожидаемое улучшение инвестиционной среды. Однако, учитывая нынешнюю геополитическую неопределенность и многочисленные риски, мы не должны быть беспечными. Мы должны решать долгосрочно существующие структурные проблемы, увеличивать производительность и обеспечивать, чтобы экономика ЕС в целом сохраняла конкурентоспособность в мировом масштабе. Очень важно, чтобы страны-участницы реализовали все предусмотренные механизмами оздоровления и устойчивости реформы и инвестиции, а также сократили долговые обязательства государства в соответствии с новыми фискальными правилами", - отметил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.
ЕК в этом году прогнозирует самый стремительный рост ВВП на Мальте (+5%), в Хорватии и на Кипре (в обеих странах +3,6%), в Испании (+3%), а также в Словакии и Литве (в обеих странах +2,2%). Зато спад в этом году ожидается в Германии (-0,1%), Финляндии (-0,3%), Ирландии (-0,5%), Австрии (-0,6%) и Эстонии.
ЕК ежегодно публикует два всеобъемлющих прогноза (весной и осенью) и два промежуточных прогноза (зимой и летом). Промежуточные прогнозы включают годовой и квартальный ВВП и инфляцию за соответствующий год и следующий год в отношении всех стран-участниц, а также ЕС и еврозоны в целом.
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