Правление Национального объединения после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом ("Новое Единство") приняло решение потребовать его отставки.
Нацобъединение потребовало отставки Козловскиса после встречи с ним
Нацобъединение отмечает, что во время беспорядков, устроенных футбольными фанатами 23 января вечером, не удалось обеспечить защиту символа государства - памятника Свободы. За это необходимо нести политическую ответственность.
Хотя ответственные учреждения заявляют, что памятник не получил физического повреждения, символический ущерб невозможно измерить.
Любые нарушения в этом месте являются не только недопустимыми и позорными, но и подрывают основы государственности, бросая тень на способность институтов своевременно реагировать на подобные инциденты.
Нацобъединение напоминает, что в 2013 году, когда сферу внутренних дел также возглавлял Рихард Козловскис, не удалось защитить памятник Свободы во время беспорядков, вызванных противниками шествия в память латышских легионеров 16 марта.
По мнению Национального объединения, события 23 января 2025 года нельзя воспринимать как незначительный инцидент - это должно быть воспринято как предупреждение о недостатках в системе обеспечения общественного порядка, за которую несет политическую ответственность министр внутренних дел.
Партия считает, что ресурсы МВД и недостаточно укреплены, в том числе все еще не хватает полицейских, а в секторе внутренних дел не обеспечивается соответствующий уровень заработной платы.
В бюджете на 2025 год Нацобъединение предлагала выделить средства на повышение зарплат работников полиции до уровня сотрудников оборонного сектора, однако предложение было отклонено.
В то же время Нацобъединение подчеркивает, что после инцидентов у Памятника Свободы порядок около стадиона "Даугавы", где проходила футбольная игра, был обеспечен профессионально и адекватно, так как были задействованы значительно большие ресурсы служб порядка.
Нацобъединение напоминает, что с 2020 года действует закон, который устанавливает особую охрану памятника Свободы и прилегающей территории. Этот закон предусматривает строгие наказания за проявление неуважения, но он имеет смысл только тогда, когда применяется должным образом.
Как уже сообщалось, болельщики "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.
Сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.
Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.
По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось пресечь беспорядки.
В Госполиции агентству LETA сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.
По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.
Видео: Мусор у памятника Свободы
Видео: Фанаты "Аякса" у памятника Свободы
Напомним, латвийский футбольный клуб RFS одержал сенсационную победу над легендарным амстердамским "Аяксом" в седьмом туре группового турнира Лиги Европы. Эта победа стала первой для рижан в основном турнире еврокубков сезона 2024/2025.
Матч прошел на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой RFS со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте матча забил Адам Мархиев.
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