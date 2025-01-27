Нацобъединение потребовало отставки Козловскиса после встречи с ним

В бюджете на 2025 год Нацобъединение предлагала выделить средства на повышение зарплат работников полиции до уровня сотрудников оборонного сектора, однако предложение было отклонено.

В то же время Нацобъединение подчеркивает, что после инцидентов у Памятника Свободы порядок около стадиона "Даугавы", где проходила футбольная игра, был обеспечен профессионально и адекватно, так как были задействованы значительно большие ресурсы служб порядка.

Нацобъединение напоминает, что с 2020 года действует закон, который устанавливает особую охрану памятника Свободы и прилегающей территории. Этот закон предусматривает строгие наказания за проявление неуважения, но он имеет смысл только тогда, когда применяется должным образом.

Как уже сообщалось, болельщики "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.

Сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.

Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.

По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось пресечь беспорядки.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.

По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.

Видео: Мусор у памятника Свободы

Видео: Фанаты "Аякса" у памятника Свободы

Напомним, латвийский футбольный клуб RFS одержал сенсационную победу над легендарным амстердамским "Аяксом" в седьмом туре группового турнира Лиги Европы. Эта победа стала первой для рижан в основном турнире еврокубков сезона 2024/2025.

Матч прошел на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой RFS со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте матча забил Адам Мархиев.

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