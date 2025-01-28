Журнал Kas Jauns в конце прошлого года сообщил, что актриса Дарта Даневича уже несколько месяцев находится в романтических отношениях с бизнесменом Кисиелсом, и вот сейчас они впервые вышли в свет как пара.

Во время мероприятия актриса в основном общалась только с избранником, однако яркая улыбка, статный кавалер и эффектный красный топ с соответствующей сумочкой в ​​форме сердца сделали Даневичу самой заметной гостьей на мероприятии.

На премьере фильма у Дарты и Яниса также состоялась беседа с родителями Дарты - Зитой и Янисом Даневичами.

Бизнесмен Янис Кисиелс много лет был женат на матери своих детей, сотруднице VID Агнесе Рудзите. Теперь же на пальце предпринимателя не видать обручального кольца.

Как сообщалось, недавно Дарта Даневича покинула актерский штат театра "Дайлес".

Подробнее - в номере журнала Kas Jauns от 28 января.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!