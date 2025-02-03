Движение на центральных улицах в Риге вновь перекроют из-за съемок фильма

Движение будет закрыто на улице Базницас от улицы Гертрудес до улицы Стабу, на улице Гертрудес от улицы Бривибас до улицы Базницас и на улице Сколас до улицы Базницас.

Также в этот период будет ограничено или закрыто движение транспорта и пешеходов на перекрестке улиц Стабу и Базницас, на перекрестке улиц Базницас и Гертрудес и на перекрестке улиц Базницас и Лачплеша на срок до десяти минут, если это необходимо.

В местах проведения съемок будут действовать ограничения на остановку и стоянку транспортных средств.

За съемки отвечает студия Forma Pro Films.

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