В последний выходной день произошло много важных событий - полиция задержала двух человек в связи с пропажей и смертью ребенка в Резекненском крае, дискриминируют ли молодежь на рынке труда, а поклонник архитектуры и экскурсовод Александр Семёнов рассказал RUS TVNET о том, как отказаться от российского гражданства. Об этих и других новостях воскресения, 2 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 2 февраля ⟩ Новые данные о смерти ребенка под Резекне, визовые ограничения для граждан РФ и Беларуси и как молодежи найти работу
Новости Латвии:
В связи с пропажей и последующей смертью ребенка в Резекненском крае Государственная полиция задержала двух человек, которые в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания, сообщили агентству LETA в полиции. Решение о применении меры пресечения еще не принято.
Спасти в субботу жизнь Андрея Кузнецова, которому было почти два года, уже не было возможным, так как он слишком долго находился на улице в неподходящей одежде, сообщает LSM.lv со ссылкой на представителя Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Ариты Фреймане.
"Довольно много людей каждый год выходят из российского гражданства, но это очень долгий процесс и как бы дискомфортный - на каждом этапе ты проходишь какие-то небольшие унижения", - в эфире программы "Кто вам платит?" сказал поклонник архитектуры и экскурсовод Александр Семёнов.
Размышления и вопрос инфлюенсера Синдии Ло вызвали в TikTok настоящую лавину дискуссий о проблемах рынка труда в Латвии - мотивированные молодые люди часто просто не могут найти работу. Ее история открыла боль множества молодых профессионалов - несоразмерно высокие требования даже к простой работе и часто игнорирование кандидатов даже в случае, если CV кажется очень хорошим. Действительно ли создатели контента должны учиться четыре года, чтобы их взяли на работу? Рассказанное Синдией привлекло внимание тысяч людей, вынудив многих поделиться подобным опытом. Ситуацию комментирует председатель правления Латвийской ассоциации управления персоналом Эва Селга.
Латвия планирует установить ограничения на прием заявлений на визы и въезд в страну для граждан России и Беларуси, следует из пояснительной записки к законопроекту, подготовленному Министерством иностранных дел (МИД).
За рубежом:
Чего Латвии и другим странам Балтии ждать дальше от Трампа, а чего ждать от Путина. Почему диверсии в Балтийском море выглядят как прелюдия к диверсиям в других точках Земли. И при чем здесь Илон Маск. Об этом в интервью Rus.Postimees рассказал директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Центрально-Европейского университета (Вена, Австрия) Антон Шеховцов.
Спецпосланник США по войне в Украине Кит Келлог выступил за проведение выборов в стране до конца года. В Вашингтоне считают, что их победитель мог бы заключить мир с РФ, сообщили источники Reuters.
Пошлины на продукцию из Канады и Мексики составят до 25 процентов, на китайские товары - 10 процентов. Трамп объяснил торговый барьер ответом на угрозу нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.
Китайские предприятия поставляют России химические вещества, использующиеся в производстве ракет и дронов, и западные санкции эти предприятия не затрагивают, выяснили журналисты "Радио Свобода/Радио свободная Европа (RFE/RL).
Переговоры США и России о прекращении войны в Украине без участия Киева опасны для всех, подчеркнул Владимир Зеленский. По его словам, сначала он должен встретиться с Трампом, и уже потом можно будет привлекать Россию.
Интересное чтиво:
Начало новой недели будет заметно холоднее, так как в большинстве районов Латвии столбик термометра даже днем не поднимется выше отметки 0 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Совсем недавно Максим Бусел одержал победу в музыкальном шоу Pārdziedi mani. Его поддерживала и любимая женщина, художница Элина Арбидане, с которой он вместе уже несколько лет. Однако теперь пара решила жить отдельно.
На Facebook опять стало популярным видео дезинформатора Рудольфа Бреманиса от 2023 года о том, что фармацевтические предприятие Pfizer манипулирует с вирусом Covid, чтобы получить прибыль. Бреманис такой вывод сделал из видео активистов Project Veritas, на котором при помощи скрытой камеры снят якобы сотрудник Pfizer Джордон Уолкер. Бреманис исказил слова Уолкера и умолчал факты о том, что видео не заслуживает доверия.
Фетиш-гей-клуб Bunker Cruising Bar расположен на улице Альфреда Калниня, недалеко от известного в латвийском ЛГБТ-сообществе заведения TOP. В Bunker женщинам попасть непросто, ведь туда допускаются только мужчины. Лишь по субботам женщины могут посетить это заведение, когда там проходят свингер-вечера. Как проходят секс-оргии? Что с безопасностью? Обязательно ли принимать участие? Об этом и многом другом рассказываем в репортаже TVNET+.
В воскресенье, 2 февраля, исполняется 20 лет с момента самой тяжелой железнодорожной катастрофы в истории Латвии. 2 февраля 2005 года недалеко от Рижского Центрального вокзала столкнулись два пассажирских поезда. Электропоезд Лиелварде - Риге фронтально врезался в международный поезд Москва - Рига, который без пассажиров направлялся в депо. В результате столкновения погибли четыре человека, десятки пострадали, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).
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