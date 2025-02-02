Главное за 2 февраля Новые данные о смерти ребенка под Резекне, визовые ограничения для граждан РФ и Беларуси и как молодежи найти работу

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Начало новой недели будет заметно холоднее, так как в большинстве районов Латвии столбик термометра даже днем не поднимется выше отметки 0 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

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Совсем недавно Максим Бусел одержал победу в музыкальном шоу Pārdziedi mani. Его поддерживала и любимая женщина, художница Элина Арбидане, с которой он вместе уже несколько лет. Однако теперь пара решила жить отдельно.

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На Facebook опять стало популярным видео дезинформатора Рудольфа Бреманиса от 2023 года о том, что фармацевтические предприятие Pfizer манипулирует с вирусом Covid, чтобы получить прибыль. Бреманис такой вывод сделал из видео активистов Project Veritas, на котором при помощи скрытой камеры снят якобы сотрудник Pfizer Джордон Уолкер. Бреманис исказил слова Уолкера и умолчал факты о том, что видео не заслуживает доверия.

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Фетиш-гей-клуб Bunker Cruising Bar расположен на улице Альфреда Калниня, недалеко от известного в латвийском ЛГБТ-сообществе заведения TOP. В Bunker женщинам попасть непросто, ведь туда допускаются только мужчины. Лишь по субботам женщины могут посетить это заведение, когда там проходят свингер-вечера. Как проходят секс-оргии? Что с безопасностью? Обязательно ли принимать участие? Об этом и многом другом рассказываем в репортаже TVNET+.

В воскресенье, 2 февраля, исполняется 20 лет с момента самой тяжелой железнодорожной катастрофы в истории Латвии. 2 февраля 2005 года недалеко от Рижского Центрального вокзала столкнулись два пассажирских поезда. Электропоезд Лиелварде - Риге фронтально врезался в международный поезд Москва - Рига, который без пассажиров направлялся в депо. В результате столкновения погибли четыре человека, десятки пострадали, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

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