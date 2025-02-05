Раймонд Паулс трогательно простился с умершим другом Янисом Петерсом

В сюжете TV3 маэстро вспоминает, что они созванивались по вечерам, чтобы обсудить все на свете: от политики до искусства и всего остального.

"Жаль, его больше не будет..." - сказал Паулс.

Mēmā dziesma и Manai dzimtenei - шедевры поэзии Яниса, говорит маэстро, наигрывая на клавишах фортепиано знакомую мелодию. "Янис был личностью. Он всегда умел найти общий язык со всеми. И хотя он никогда не говорил об этом вслух,

он был настоящим патриотом Латвии".

Ранее сообщалось, что 27 января в возрасте 85 лет скончался выдающийся латвийский поэт, общественный деятель и дипломат Янис Петерс.

Соболезнования родным Петерса и почитателям его таланта выразил в том числе президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В распространенном тексте обращения президент подчеркнул, что Петерс был выдающимся мастером слова и истинным патриотом Латвии, который силой своих мыслей и слов вдохновил жителей на третью Атмоду.

Петерс дебютировал в литературе во второй половине 60-х годов XX века. Самый активный период его творческой деятельности пришелся на 60-80-е годы. В его поэзии доминирует тема судьбы народа.

С конца 70-х годов Петерс сосредоточился главным образом на публицистической поэзии. В 80-е годы публицистика стала основным направлением его литературной деятельности.

Поэт сыграл значительную роль в общественных процессах 80-90-х годов XX века. Он был одним из лидеров и основателей Народного фронта Латвии. Петерс также занимал должность уполномоченного представителя правительства Латвийской Республики в Москве, а также чрезвычайного и полномочного посла в России.

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