Центр госязыка ищет нового директора. Зарплата - 4200 евро в месяц

Государственная канцелярия объявила конкурс на должность нового директора Центра государственного языка (VVC), сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Кандидаты на должность должны иметь степень магистра, предпочтительно в области права, экономики, финансов или менеджмента, не менее трех лет опыта работы на руководящей должности, обладать знаниями и пониманием вопросов, связанных с сохранением, защитой и развитием латышского языка, пониманием роли латышского языка в демократическом правовом государстве, особенно в сфере национальной безопасности и экономического развития, а также знаниями и пониманием административного права и процедур и иметь безупречную репутацию.
Зарплата директора VVC составляет 4200 евро в месяц плюс социальные гарантии, медицинское страхование и система бонусов за результаты работы. Подавать заявки претенденты могут до 15 августа.
Как сообщалось, нынешний директор VVC Марис Балтиньш с 29 сентября прекратит выполнение обязанностей и уйдет на пенсию. Он занимал этот пост с 30 сентября 2009 года.
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