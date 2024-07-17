Центр госязыка ищет нового директора. Зарплата - 4200 евро в месяц

Кандидаты на должность должны иметь степень магистра, предпочтительно в области права, экономики, финансов или менеджмента, не менее трех лет опыта работы на руководящей должности, обладать знаниями и пониманием вопросов, связанных с сохранением, защитой и развитием латышского языка, пониманием роли латышского языка в демократическом правовом государстве, особенно в сфере национальной безопасности и экономического развития, а также знаниями и пониманием административного права и процедур и иметь безупречную репутацию.