Бришкенс: в новом совете airBaltic будут деятели, а не нытики

Он отметил, что рассматривает новых кандидатов в совет airBaltic как "деятелей", а не "писателей писем" и "нытиков".

На вопрос, выбраны ли все члены совета, министр ответил утвердительно, но добавил, что не в полном составе.

"Переговоры еще продолжаются, но Министерство сообщения на следующей неделе сможет предложить сильный состав нового совета", - сказал Бришкенс, уточнив, что официальное согласие на работу в совете авиакомпании на данный момент дали два человека.

Отвечая на вопрос, были ли эти люди найдены внутри министерства, министр пояснил, что все они являются внешними профессионалами, обладающими необходимыми компетенциями в авиационной и финансовой сферах.

Министр также отметил, что Министерство сообщения хотело, чтобы в совете были представлены и международные специалисты, поэтому как минимум один из приглашенных кандидатов не является гражданином Латвии.

"Мы обратились к нескольким специалистам, один из тех, кто дал согласие, не из Латвии", - добавил Бришкенс.