Для работы в совете латвийской национальной авиакомпании airBaltic на данный момент получено согласие от двух потенциальных кандидатов, сообщил министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") в четверг, 6 февраля, в программе Spried ar Delfi.
Бришкенс: в новом совете airBaltic будут деятели, а не нытики
Он отметил, что рассматривает новых кандидатов в совет airBaltic как "деятелей", а не "писателей писем" и "нытиков".
На вопрос, выбраны ли все члены совета, министр ответил утвердительно, но добавил, что не в полном составе.
"Переговоры еще продолжаются, но Министерство сообщения на следующей неделе сможет предложить сильный состав нового совета", - сказал Бришкенс, уточнив, что официальное согласие на работу в совете авиакомпании на данный момент дали два человека.
Отвечая на вопрос, были ли эти люди найдены внутри министерства, министр пояснил, что все они являются внешними профессионалами, обладающими необходимыми компетенциями в авиационной и финансовой сферах.
Министр также отметил, что Министерство сообщения хотело, чтобы в совете были представлены и международные специалисты, поэтому как минимум один из приглашенных кандидатов не является гражданином Латвии.
"Мы обратились к нескольким специалистам, один из тех, кто дал согласие, не из Латвии", - добавил Бришкенс.
"Министерство сообщения, как акционер, хочет, чтобы разрыв в знаниях между правлением и советом не был таким значительным, так как за столом должны быть люди, говорящие на одном языке, имеющие схожий уровень понимания, а также способные вовремя занять более жесткую позицию или скорректировать выбранный курс", - подчеркнул министр.
Как уже сообщал RUS TVNET, 20 января 2024 года Министерство сообщения и совет airBaltic договорились о прекращении полномочий нынешнего совета с 11 февраля 2025 года.
Соглашение о прекращении договора подписали председатель совета airBaltic Васкс и члены совета Озолиньш и Лиепиньш.
"Ожидаю, что в следующие недели будет завершен процесс привлечения стратегического инвестора. Со своей стороны акционер предпринял все необходимые юридические действия, чтобы успешно завершить процесс. После заключения этой сделки "airBaltic" начнет следующую фазу развития, за что будет отвечать новый совет предприятия", - прокомментировал ситуацию госсекретарь Минсообщения Андулис Жидков.
Как сообщалось, в среду, 29 января, Министерство сообщения, airBaltic и Lufthansa Group подписали соглашение, предусматривающее инвестиции Lufthansa в airBaltic в размере 14 млн евро для обеспечения миноритарного участия. Инвестору также гарантировано место в совете airBaltic.
В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей долю в размере 10%. Впоследствии, после планируемого IPO акций airBaltic, эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO размер доли Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой.
Сделка также предусматривает, что после планируемого IPO Lufthansa Group будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.
Завершение сделки планируется во втором квартале 2025 года после получения одобрения органов по надзору за конкуренцией.
Премьер-министр Эвика Силиня ранее сообщила, что домашняя база airBaltic будет сохранена в Риге, количество направлений не будет сокращено, при этом в собственности государства останется большая часть акций airBaltic.
В то же время она подчеркнула, что государство хочет сохранить свою долю в авиакомпании и необходимо считаться с будущими инвестициями в нее. "Цель - позволить airBaltic пройти процесс IPO, чтобы частные инвесторы могли вложить в нее свое финансирование и вместе с государством увеличить стоимость авиакомпании", - сказала глава правительства.
В сентябре прошлого года airBaltic продлила сотрудничество с Lufthansa Group на следующие три года, предоставив ей в аренду 21 самолет A220-300. Соглашение будет действовать с летнего сезона этого года.
В 2024 году airBaltic перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в 2023 году.
Аудированный оборот авиакомпании в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, а также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
До завершения сделки со стратегическим инвестором государству будет принадлежать 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.
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