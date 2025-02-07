Глава Аugstsprieguma tīkls поделился, у кого будет больше всего работы при отключении от БРЭЛЛ

"Все операторы начнут работать с самого утра. Больше всего работы будет на литовской стороне. Литва сначала отключит Калининградский регион, потом литовско-белорусское соединение и тогда останется только латвийско-российское и завершится все отключением эстонско-российского соединения. После того, как они будут отключены Балтия начнет работать в изолированном режиме. Весь этот процесс произойдет к 9:00 часам утра", - рассказал Роланд Ирклис.

Для стабильности электросети в Латвии могут быть использованы соединения с Эстонией и Швецией. Также на латвийских ГЭС запасают воду, чтобы при необходимости быстро запустить турбины.

Представители Министерства климата и энергетики подчеркнули, что подобные изолированные испытания не являются чем-то необычным и проводились в прошлом.

Однако, синхронизация представляет собой технически сложный процесс, поэтому в целях безопасности людям рекомендуется подготовиться так же, как и в случае прогноза неблагоприятных погодных условий: зарядить мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства, а также выключить приборы, которые они не используют постоянно.

Также в министерстве заявили о необходимости критически относиться к громким заявлениям и пользоваться надежными источниками информации - сайтами kem.gov.lv и ast.lv.

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