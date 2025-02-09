Техническую задачу по переключению выполняли операторы энергосистем стран Балтии - латвийская Augstsprieguma tīkls, литовская Litgrid и эстонская Elering. Как сообщили агентству LETA в AST, Эстония, Латвия и Литва синхронизировали свои электросистемы с континентальной Европой в 14:05.

Прежде страны Балтии были подключены к российской энергосистеме БРЭЛЛ. Латвия имела одно технологическое соединение с Россией, Эстония - три, Литва - три технологических соединения с Беларусью и два с Россией в Калининграде.

В субботу, 8 февраля, около 9:00 балтийские страны вышли из системы БРЭЛЛ. В течение суток они работали в изолированной системе электроснабжения, проводя тесты, и наконец подключились к единой электросети континентальной Европы через линию Литва-Польша.

"Синхронизация позволяет странам Балтии управлять своими электросетями в тесном сотрудничестве с другими странами континентальной Европы, обеспечивая стабильный и надежный контроль частоты, тем самым существенно повышая региональную энергетическую безопасность", - говорится в заявлении AST. Все линии связи с Россией и Беларусью были окончательно отключены, подчеркивает компания.