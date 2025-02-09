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Страны Балтии успешно подключились к единой европейской энергосистеме (1)

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Обновлено 9 февраля 2025, 15:02
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Фото: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

Страны Балтии во второй половине дня воскресенья, 9 февраля, успешно завершили испытания по регулированию напряжения и синхронизации и подключились к единой европейской энергосети, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции.

Техническую задачу по переключению выполняли операторы энергосистем стран Балтии - латвийская Augstsprieguma tīkls, литовская Litgrid и эстонская Elering. Как сообщили агентству LETA в AST, Эстония, Латвия и Литва синхронизировали свои электросистемы с континентальной Европой в 14:05.

Прежде страны Балтии были подключены к российской энергосистеме БРЭЛЛ. Латвия имела одно технологическое соединение с Россией, Эстония - три, Литва - три технологических соединения с Беларусью и два с Россией в Калининграде.

В субботу, 8 февраля, около 9:00 балтийские страны вышли из системы БРЭЛЛ. В течение суток они работали в изолированной системе электроснабжения, проводя тесты, и наконец подключились к единой электросети континентальной Европы через линию Литва-Польша.

"Синхронизация позволяет странам Балтии управлять своими электросетями в тесном сотрудничестве с другими странами континентальной Европы, обеспечивая стабильный и надежный контроль частоты, тем самым существенно повышая региональную энергетическую безопасность", - говорится в заявлении AST. Все линии связи с Россией и Беларусью были окончательно отключены, подчеркивает компания.

В рамках проекта синхронизации польский оператор передающей системы PSE зарекомендовал себя как надежный партнер по сотрудничеству, который обеспечил успешную координацию и управление проектом, а также послужил точкой соединения с европейской энергетической сетью, подчеркивает AST. Для достижения этого результата были сделаны значительные инвестиции в развитие и укрепление инфраструктуры в странах Балтии и Польше.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил в соцсети X, что Латвия, Эстония и Литва теперь являются частью европейской электроэнергетической системы.

"Еще один важный шаг на пути к укреплению нашей независимости. Спасибо всем, кто упорно трудился, чтобы этот день настал", - написал Ринкевич.

Высказалась о подключении и премьер-министр Эвика Силиня:

В процессе переключения не было зафиксировано никаких проблем с электроснабжением. Однако до перехода, возможно, в результате российских информационных операций, среди общественности распространялись сообщения и предположения о том, что процесс перехода может привести к отключению электроэнергии. Ответственные лица призвали общество внимательно оценивать информацию и не поддаваться на провокации, но, например, четыре больницы в Латвии предпочли перейти на собственные генераторы.

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Страны Балтии начали проект синхронизации в 2009 году. Первоначально планировалось подключиться к европейской системе в начале 2026 года, но, учитывая возросшие риски после вторжения России в Украину, было решено ускорить процесс.

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