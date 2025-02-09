Страны Балтии во второй половине дня воскресенья, 9 февраля, успешно завершили испытания по регулированию напряжения и синхронизации и подключились к единой европейской энергосети, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции.
Техническую задачу по переключению выполняли операторы энергосистем стран Балтии - латвийская Augstsprieguma tīkls, литовская Litgrid и эстонская Elering. Как сообщили агентству LETA в AST, Эстония, Латвия и Литва синхронизировали свои электросистемы с континентальной Европой в 14:05.
Прежде страны Балтии были подключены к российской энергосистеме БРЭЛЛ. Латвия имела одно технологическое соединение с Россией, Эстония - три, Литва - три технологических соединения с Беларусью и два с Россией в Калининграде.
В субботу, 8 февраля, около 9:00 балтийские страны вышли из системы БРЭЛЛ. В течение суток они работали в изолированной системе электроснабжения, проводя тесты, и наконец подключились к единой электросети континентальной Европы через линию Литва-Польша.
"Синхронизация позволяет странам Балтии управлять своими электросетями в тесном сотрудничестве с другими странами континентальной Европы, обеспечивая стабильный и надежный контроль частоты, тем самым существенно повышая региональную энергетическую безопасность", - говорится в заявлении AST. Все линии связи с Россией и Беларусью были окончательно отключены, подчеркивает компания.
В рамках проекта синхронизации польский оператор передающей системы PSE зарекомендовал себя как надежный партнер по сотрудничеству, который обеспечил успешную координацию и управление проектом, а также послужил точкой соединения с европейской энергетической сетью, подчеркивает AST. Для достижения этого результата были сделаны значительные инвестиции в развитие и укрепление инфраструктуры в странах Балтии и Польше.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил в соцсети X, что Латвия, Эстония и Литва теперь являются частью европейской электроэнергетической системы.
"Еще один важный шаг на пути к укреплению нашей независимости. Спасибо всем, кто упорно трудился, чтобы этот день настал", - написал Ринкевич.
We did it! 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 ⚡️ 🇵🇱 🇪🇺— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 9, 2025
Latvia, Estonia and Lithuania are now part of the European electricity system. Another important step to increase our independence.
Grateful to all those who worked hard to make this day happen!
Высказалась о подключении и премьер-министр Эвика Силиня:
⚡️ Šī ir ļoti nozīmīga diena Latvijas energodrošībai un neatkarībai. Kopā ar Igauniju un Lietuvu esam veiksmīgi pievienojušies Eiropas energosistēmai un neatgriezeniski atvienojušies no Krievijas un Baltkrievijas energotīkla.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 9, 2025
Šis sasniegums ir ilga un rūpīga darba rezultāts.… pic.twitter.com/qij8R6jM1J
В процессе переключения не было зафиксировано никаких проблем с электроснабжением. Однако до перехода, возможно, в результате российских информационных операций, среди общественности распространялись сообщения и предположения о том, что процесс перехода может привести к отключению электроэнергии. Ответственные лица призвали общество внимательно оценивать информацию и не поддаваться на провокации, но, например, четыре больницы в Латвии предпочли перейти на собственные генераторы.
Страны Балтии начали проект синхронизации в 2009 году. Первоначально планировалось подключиться к европейской системе в начале 2026 года, но, учитывая возросшие риски после вторжения России в Украину, было решено ускорить процесс.
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