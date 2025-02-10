Группа Tautumeitas с песней Bur man laimi получила путевку на международный конкурс песни "Евровидение" в Базеле. Зрители присудили им второе место, а жюри - третье. Пока часть голосовавших радуется такому результату, многие обсуждают, как возможно, что оценки зрителей и жюри настолько различаются, сообщает Новостная служба Латвийского телевидения (LTV).
Видео ⟩ Результаты Supernova: одни радуются, а другие в недоумении
Например, фаворит зрителей The Ludvig занял лишь шестое место по мнению жюри, из-за чего в общем зачете даже не попал в тройку лидеров. В то же время победители жюри, группа Citi zēni, оказались лишь на пятом месте в зрительском голосовании.
Анализ голосования показывает, что если бы голосовали только зрители, победил бы The Ludvig, а если бы решение принимало исключительно жюри - победили бы Citi zēni.
Галерея: Финал Supernova 2025
В финале за The Ludvig проголосовали почти 70 000 человек, а за Tautumeitas - чуть более 61 000 зрителей.
Итоги финала конкурса Supernova определились по итогам голосования зрителей и жюри:
Tautumeitas - 2-е место в голосовании зрителей (61 028 голосов), 3-е место по оценке жюри.
Emilija - 3-е место в голосовании зрителей (56 577 голосов), 2-е место по оценке жюри.
Citi Zēni - 5-е место в голосовании зрителей (22 562 голоса), 1-е место по оценке жюри.
The Ludvig - 1-е место в голосовании зрителей (69 933 голоса), 6-е место по оценке жюри.
Крис Ной (Chris Noah) - 4-е место в голосовании зрителей (27 808 голосов), 4-е место по оценке жюри.
Bel Tempo и LEGZDINA - 7-е место в голосовании зрителей (15 047 голосов), 5-е место по оценке жюри.
PALÚ - 8-е место в голосовании зрителей (6309 голосов), 7-е место по оценке жюри.
Маркус Рива - 6-е место в голосовании зрителей (18 927 голосов), 10-е место по оценке жюри.
Sinerģija - 9-е место в голосовании зрителей (6184 голоса), 8-е место по оценке жюри.
Tepat - 10-е место в голосовании зрителей (4848 голосов), 9-е место по оценке жюри.
"Публика хотела отправить Līgo на Евровидение, и ясно, что была огромная поддержка со стороны латвийской аудитории, а также многих ветеранов Евровидения. Это конкурс, и в любом конкурсе есть только один победитель. Конечно, странно, что мнения настолько резко расходятся", - комментирует участник Supernova 2025 The Ludvig (Яков Лудвиг Калманис).
Многие пользователи платформ X и TikTok, заявили что народное голосование является самым важным и выразили недоумение по поводу итогов конкурса.
В комментариях в социальных сетях даже звучали призывы оспорить результаты.
Однако, как сообщают организаторы конкурса, это невозможно. Все прошло согласно правилам. Жюри, в состав которого входят местные и зарубежные эксперты, оценивало, например, общее выступление, вокал и визуальный образ.
"Определение победителя Supernova идентично процессу выбора победителя Евровидения", - объясняет продюсер конкурса Гунтар Гулбиньш.
"Мы стараемся подготовить участника к тому, что его ждет в главном конкурсе. Победителя финала определяют 50% голосов жюри и 50% голосов зрителей", - добавил он.
Ранее портал TVNET сообщал, что на конкурсе Евровидение в Базеле латвийская песня прозвучит во втором полуфинале 15 мая. В этом же полуфинале вместе с Латвией выступят Армения, Австралия, Австрия, Греция, Ирландия, Литва, Черногория, Чехия, Дания, Финляндия, Грузия, Израиль, Люксембург, Мальта и Сербия. Первый полуфинал состоится 13 мая, а финал - 17 мая.
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