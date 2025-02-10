Видео Результаты Supernova: одни радуются, а другие в недоумении

"Публика хотела отправить Līgo на Евровидение, и ясно, что была огромная поддержка со стороны латвийской аудитории, а также многих ветеранов Евровидения. Это конкурс, и в любом конкурсе есть только один победитель. Конечно, странно, что мнения настолько резко расходятся", - комментирует участник Supernova 2025 The Ludvig (Яков Лудвиг Калманис).

Многие пользователи платформ X и TikTok, заявили что народное голосование является самым важным и выразили недоумение по поводу итогов конкурса.

В комментариях в социальных сетях даже звучали призывы оспорить результаты.

Однако, как сообщают организаторы конкурса, это невозможно. Все прошло согласно правилам. Жюри, в состав которого входят местные и зарубежные эксперты, оценивало, например, общее выступление, вокал и визуальный образ.

"Определение победителя Supernova идентично процессу выбора победителя Евровидения", - объясняет продюсер конкурса Гунтар Гулбиньш.

"Мы стараемся подготовить участника к тому, что его ждет в главном конкурсе. Победителя финала определяют 50% голосов жюри и 50% голосов зрителей", - добавил он.

Ранее портал TVNET сообщал, что на конкурсе Евровидение в Базеле латвийская песня прозвучит во втором полуфинале 15 мая. В этом же полуфинале вместе с Латвией выступят Армения, Австралия, Австрия, Греция, Ирландия, Литва, Черногория, Чехия, Дания, Финляндия, Грузия, Израиль, Люксембург, Мальта и Сербия. Первый полуфинал состоится 13 мая, а финал - 17 мая.

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