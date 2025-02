Официально объявлены даты проведения фестиваля Positivus

Фестиваль Positivus — один из самых ожидаемых летних музыкальных фестивалей в странах Балтии, который с 2007 года собирает тысячи посетителей. В Балтии нет аналогичного фестиваля, который бы собрал такое количество звезд мирового уровня. За последние 16 лет на фестивале выступали A$AP Rocky, Charli XCX, Джейсон Дэруло, Сэм Смит, Metro Boomin, Megan Thee Stallion, Muse, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Cigarettes After Sex, The XX, The Prodigy, Kraftwerk, Sigur Rós, Ellie Goulding, The 1975, Disclosure, Underworld, Manic Street Preachers, James, Moby, Sinéad O’Connor, Robert Plant, Bastille, The Kooks, Years & Years и многие другие.