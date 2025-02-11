Официально объявлены даты проведения фестиваля Positivus

"Мы объявляем новый фестиваль позже, чем в другие годы, но это связано с рядом изменений, которые нас ждут на фестивале в этом году. Фестиваль также будет отличаться по программе от предыдущих лет. Мы сможем убедиться в этом совсем скоро, когда ожидается первый анонс программы. Это лето будет богатым на концерты по всей Балтии, и фестиваль Positivus станет ярким доказательством того, что в нашем регионе не только проходят замечательные концерты, но и проходит один фестиваль мирового уровня".