В Вашингтон вернулся самолет, на котором госсекретарь США планировал лететь в Мюнхен

"Самолет, на борту которого находился госсекретарь Рубио, сегодня вечером столкнулся с механическими неполадками по пути из Вашингтона в Мюнхен", - сообщила в четверг пресс-секретарь Госдепартамента, добавив, что самолет вернулся на авиабазу Эндрюс.

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"Госсекретарь планирует продолжить свою поездку в Германию и на Ближний Восток на другом самолете", - сообщила пресс-секретарь Госдепартамента.

У самолета C-32 возникли проблемы с ветровым стеклом кабины примерно через 90 минут после вылета, сообщил официальный представитель США.

Как уже сообщалось, с пятницы по воскресенье в Мюнхене пройдет конференция по безопасности. Пока не ясно, сможет ли Рубио присутствовать на запланированной утром в пятницу встрече с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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