Евродепутат Колс: Латвия должна избегать решений, которые могут повредить отношениям с союзниками

Евродепутат считает, что членам НАТО необходимо увеличить свои военные резервы и укрепить структуры быстрого реагирования, чтобы быть в состоянии реагировать на любые потенциальные конфликты без длительной зависимости от логистики и военного присутствия США.

По его мнению, для стран Балтии и других членов восточного фланга НАТО это означает необходимость активно требовать введения конкретных механизмов развития европейской обороны, включая систему противовоздушной обороны европейского уровня и модернизацию общих вооруженных сил.

Колс напомнил о том, что прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности: любое "мирное соглашение" между Россией и Украиной без четких гарантий и механизмов военного сдерживания будет лишь временной передышкой перед следующей российской агрессией.

"Способность России мобилизовать военные ресурсы и переориентировать свою экономику на военный лад означает, что любой ложный мир приведет к новым конфликтам в будущем", - подчеркнул политик.

Он считает, что Европе необходимо перейти к частично военной экономике, где военное производство будет приоритетным и субсидироваться в зависимости от уровня угрозы. Евродепутат выразил мнение, что Европа должна продвигать общую систему военных закупок, чтобы избежать фрагментации и отсутствия оперативной совместимости между вооруженными силами государств-членов.

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