Латвии необходимо пересмотреть свой внешнеполитический подход и избегать стратегически невыгодных решений, которые могут испортить отношения с ключевыми союзниками, считает депутат Европарламента и политик из Национального объединения Рихард Колс.
Евродепутат Колс: Латвия должна избегать решений, которые могут повредить отношениям с союзниками
Как сообщили в офисе политика, Колс считает, что прагматизм во внешней политике Латвии означает, например, отказ от голосования в ООН по Палестине, так как это может повредить "отношениям с нашими важнейшими союзниками". Символические шаги не должны ставить под угрозу стратегические интересы страны, уверен он.
"Позиция новой администрации США в вопросах безопасности Израиля ясна и непоколебима, и любые голосования, которые могут быть восприняты как противоречащие прежним позициям Латвии и Вашингтона, могут иметь долгосрочные политические последствия и последствия для безопасности", - заявил Колс, призывая Латвию придерживаться прагматичного подхода, избегать "ненужных дипломатических рисков" и укреплять отношения с союзниками, которые важны для безопасности и долгосрочных интересов региона.
Мюнхенская конференция по безопасности показала, что Европа не должна питать иллюзий ни относительно своей безопасности, ни по поводу будущего трансатлантических отношений, отметил латвийский политик.
По оценке Колса, после выступлений представителей администрации США стало ясно, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, увеличить расходы на оборону, а Украина должна быть готова воевать без нынешнего уровня поддержки США, которую Европа должна восполнить.
Евродепутат считает, что членам НАТО необходимо увеличить свои военные резервы и укрепить структуры быстрого реагирования, чтобы быть в состоянии реагировать на любые потенциальные конфликты без длительной зависимости от логистики и военного присутствия США.
По его мнению, для стран Балтии и других членов восточного фланга НАТО это означает необходимость активно требовать введения конкретных механизмов развития европейской обороны, включая систему противовоздушной обороны европейского уровня и модернизацию общих вооруженных сил.
Колс напомнил о том, что прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности: любое "мирное соглашение" между Россией и Украиной без четких гарантий и механизмов военного сдерживания будет лишь временной передышкой перед следующей российской агрессией.
"Способность России мобилизовать военные ресурсы и переориентировать свою экономику на военный лад означает, что любой ложный мир приведет к новым конфликтам в будущем", - подчеркнул политик.
Он считает, что Европе необходимо перейти к частично военной экономике, где военное производство будет приоритетным и субсидироваться в зависимости от уровня угрозы. Евродепутат выразил мнение, что Европа должна продвигать общую систему военных закупок, чтобы избежать фрагментации и отсутствия оперативной совместимости между вооруженными силами государств-членов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!