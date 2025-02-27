Подсчитано, насколько в школах сократилось число первоклассников

В рижских средних школах и гимназиях экзамен по математике на высшем или оптимальном уровне сдавали 38% старшеклассников от общего числа всех латвийских школьников. Более половины, или 54%, составляют учащиеся Рижской государственной 1-й, 2-й и 3-й гимназии, Агенскалнской государственной гимназии и Средней школы инженерных наук Рижского технического университета. 18% старшеклассников учились в других учебных заведениях Риги, а еще 3% - в других школах Рижского региона планирования. Правда, в рижских гимназиях учатся не только проживающие в столице дети, но и молодые люди из близлежащих регионов.

За пределами Риги получено только 25% результатов по математике высшего уровня. По словам Пайдерса, это указывает на "существенное неравенство" между школами в Латвии и "систематическими проблемами" в системе образования Латвии.

"Возможности развития талантов и качественное образование сейчас доступны там, где больше населения. Только логично, что родители хотят, чтобы детям было доступно хорошее образование, а значит, и более широкие дальнейшие возможности, поэтому и происходит внутренняя миграция", - рассуждал Пайдерс.

И по другим централизованным экзаменам, особенно в сферах, в которых в Латвии наблюдается острая нехватка экспертов, статистика не раскрывает более привлекательной картины. Например, только в 16 муниципалитетах не менее десяти воспитанников сдавали централизованный экзамен по физике на высшем уровне. Кроме школ Валмиерского и Цесисского краев, в целом результаты были посредственными, даже слабыми, в пределах 30-50%.