Словакия прекратит оказывать финансовую и военную помощь Украине

"Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни военным путем для продолжения войны. Если другие страны сделают это, мы отнесемся к этому с уважением. Словакия предупреждает о нереалистичной стратегии "мир через силу", которая должна служить лишь предлогом для продолжения войны в Украине. Украина никогда не будет достаточно сильной, чтобы вести переговоры с позиции военной мощи", - написал Фицо в соцсети Facebook.

Он добавил, что Словакия до окончания саммита Европейского Союза (ЕС) 6 марта предложит инициативу о необходимости немедленного перемирия, однако признал, что президент Украины Владимир Зеленский и большинство стран ЕС отвергают эту идею.

"Словакия требует, чтобы в итоговом документе саммита четко была выражена необходимость возобновить транзит газа через Украину в Словакию и Западную Европу. Ситуация абсурдна: с востока на запад газ не поступает, а Украина ухудшает положение в Европе, перекрывая поставки. Это российский газ, за который она платит и который финансирует российские военные поставки. Обеспечить конкурентоспособность Европы невозможно без восстановления поставок российского газа через Украину. Помощь, которую ЕС и Словакия в различных формах оказывают Украине, не может быть односторонней", - подчеркнул премьер-министр Словакии.

Фицо пригрозил, что если на саммите не будут приняты во внимание другие точки зрения, не поддерживающие продолжение войны, Европейский совет не сможет согласовать выводы по Украине.

В то же время он отметил, что Словакия признает необходимость укрепления оборонных возможностей Европы.

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