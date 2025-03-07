ВИДЕО Новые подробности об аварии с участием ребенка в Плявниеках

ДТП случилось на зеленой зоне у парковки на улице Бралю Каудзишу, в момент, когда ребенок пытался перейти дорогу.

Сам водитель утверждает, что плохо помнит произошедшее. Он возвращался домой после ночной смены, и, хотя путь был не очень дальним, усталость дала о себе знать.

По данным медиков, ребенок находится в стабильном состоянии, но с травмами средней тяжести. У него диагностированы многочисленные телесные повреждения.

Читайте также Криминал и ЧП В Плявниеках автомобиль сбил ребенка

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!