В четверг утром в рижском районе Плявниеки произошла авария - ребенок попал под колеса автомобиля. По информации телеканала TV3 и программы Degpunktā, водитель уснул за рулем и сбил несовершеннолетнего.
ВИДЕО ⟩ Новые подробности об аварии с участием ребенка в Плявниеках
ДТП случилось на зеленой зоне у парковки на улице Бралю Каудзишу, в момент, когда ребенок пытался перейти дорогу.
Сам водитель утверждает, что плохо помнит произошедшее. Он возвращался домой после ночной смены, и, хотя путь был не очень дальним, усталость дала о себе знать.
По данным медиков, ребенок находится в стабильном состоянии, но с травмами средней тяжести. У него диагностированы многочисленные телесные повреждения.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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