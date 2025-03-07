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ВИДЕО Новые подробности об аварии с участием ребенка в Плявниеках

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Место аварии в Плявниеках
Место аварии в Плявниеках Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В четверг утром в рижском районе Плявниеки произошла авария - ребенок попал под колеса автомобиля. По информации телеканала TV3 и программы Degpunktā, водитель уснул за рулем и сбил несовершеннолетнего.

ДТП случилось на зеленой зоне у парковки на улице Бралю Каудзишу, в момент, когда ребенок пытался перейти дорогу.

Сам водитель утверждает, что плохо помнит произошедшее. Он возвращался домой после ночной смены, и, хотя путь был не очень дальним, усталость дала о себе знать.

По данным медиков, ребенок находится в стабильном состоянии, но с травмами средней тяжести. У него диагностированы многочисленные телесные повреждения.

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