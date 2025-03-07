Почему Верку Сердючку не выпустили из Украины?

В Instagram Андрей Данилко сообщил, что вынужден перенести свой европейский тур. В период с 7 по 16 марта артист должен был выступить в пяти городах: в Лондоне, Аликанте, Франкфурте, Мюнхене и Праге. Но теперь эти даты отменены.

"В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры и несмотря на заранее поданные документы, группа народного артиста Украины Андрея Данилко "VERKA SERDUCHKA & BAND" не получила разрешения (письма содействия) на выезд. О новых датах концертов мы сообщим в ближайшее время. Все купленные билеты действительны. Держимся вместе в эти непростые времена".

Причиной стал новый приказ Министерства культуры Украины, который вступил в силу 3 марта. Перестали выдавать письма-содействия для выезда за границу художникам, артистам и журналистам. Forbes указывает, что де-факто артисты уже в конце февраля не получали от министерства необходимые документы для Госпогранслужбы. Части исполнителей пришлось отменить туры.



Минкульт Украины пояснил, что выдача писем приостановлена из-за многочисленных случаев невозвращения мужчин из-за границы. Только за 2024 год из-за границы не вернулось более 500 мужчин, выехавших с помощью писем-содействий министерства, сообщил советник министра культуры Дмитрий Золотухин.

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