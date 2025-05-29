Банк Латвии предложил свой способ борьбы с ростом цен на продукты питания

Меморандум предусматривает введение продовольственной корзины низких цен, внедрение инструмента сравнения цен, а также стимулирование доли продукции местного производства в магазинах.

Создание продовольственной корзины низких цен будет предусматривать наличие как минимум одного продукта с самой низкой ценой в каждой из 10 категорий товаров, а также с определенной регулярностью обмен продуктов на другие продукты из той же категории.

Валайнис отметил, что инструмент сравнения цен будет способствовать конкуренции между торговцами. Его работа потребует от торговцев раз в день предоставлять информацию о самых низких ценах в Центральное статистическое управление (ЦСУ), которое будет ее публиковать. Данные будут доступны для различных инструментов сравнения цен и опубликованы на сайте Министерства экономики.

В то же время внедрение инструмента сравнения цен требует внесения изменений в Закон о защите прав потребителей, чтобы торговцы были обязаны предоставлять эти данные в ЦСУ, что будет способствовать конкуренции между торговцами.

Валайнис сказал, что представители датской компании Salling Group, которой принадлежит розничный торговец Rimi, заявили, что в Дании с введением такого инструмента сравнения цен цены на продукты питания снизились на 17%, как и инфляция в стране.

Меморандум также предусматривает проведение кампаний по продвижению местных продуктов питания.

Валайнис заявил, что Минэкономики и подчиненные ему учреждения "начнут следить за ситуацией с первого дня, чтобы иметь возможность прийти к каким-то выводам".

Министр экономики также отметил, что Министерство экономики работает над мерами по снижению цен на продукты питания с ноября и что это была интенсивная работа, в ходе которой Совет по конкуренции, Центр защиты прав потребителей (PTAC) и Министерство земледелия работали над решениями по снижению цен на продукты питания.

Цель, поставленная Министерством экономики - добиться сокращения цен на 20% в самых необходимых группах продуктов питания, а также увеличить долю латвийских продуктов питания в магазинах.