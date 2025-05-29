Банк Латвии предложил свой способ борьбы с ростом цен на продукты питания

Инфляцию в в сфере продуктов питания можно сдерживать с помощью инструментов по усилению конкуренции - об этом в четверг, 29 мая, заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс во время встречи с министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и исполняющей обязанности председателя Совета по конкуренции Иевой Шмите.
Казакс ознакомил Валайниса и Шмите с выводами Банка Латвии относительно показателей продуктовой инфляции. В ходе встречи обсуждались инструменты в рамках компетенции каждой из сторон, которые могли бы способствовать решению ситуации.
Президент Банка Латвии подчеркнул, что инфляция в Латвии возросла в значительной степени из-за роста цен на продукты питания.
При этом потребительские цены на продукты растут быстрее, чем цены производителей и импортеров. Банк Латвии не зафиксировал снижения цен на продукты после энергетического кризиса, несмотря на снижение глобальных цен на энергию и продукты питания.
По мнению Казакса, это свидетельствует о том, что на отдельных этапах цепочки производства и торговли продуктами питания конкуренция может быть недостаточной.
"В этой ситуации наиболее эффективными будут инструменты по усилению конкуренции. Подписанный Министерством экономики и отраслевыми организациями меморандум о сотрудничестве - шаг в правильном направлении. Банк Латвии готов поддержать Министерство экономики в углубленном анализе данных, который позволит оценить эффективность принятых мер и наметить дальнейшие шаги", -отметил Казакс.
Во время встречи руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте представил анализ и выводы Банка Латвии.
В настоящее время рост цен поддерживается изменениями в ценах на продукты питания и услуги, тогда как энергетические ресурсы имеют тенденцию к удешевлению. В апреле инфляция в сфере продуктов питания, включая алкоголь и табак, составила 7,6%, а без них - 7,4%.
Банк Латвии считает, что контролировать торговые и производственные наценки было бы несоответствующим принципам свободного рынка и конкуренции решением. В условиях свободного рынка важна конкуренция, которая побуждает производителей и торговцев искать способы предлагать покупателям более выгодные цены.
Банк Латвии поддерживает разнообразные меры по усилению конкуренции, включая:
- возможность удобного сравнения цен на продукты;
- информирование потребителей о наименьших ценовых предложениях;
- привлечение новых участников на рынок;
- активизацию работы Совета по конкуренции с доминирующими участниками рынка для создания более выгодных условий для покупателей.
Эти шаги могут оказать положительное влияние.
Как уже сообщалось, 27 мая Валайнис подписал с представителями отрасли меморандум о снижении цен на продукты питания.
Меморандум подписали министр экономики Валайнис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, а также председатель правления Центрального союза молочных фермеров Латвии Янис Шолкс.
Меморандум также подписали председатель совета Федерации продовольственных предприятий Латвии Инара Шуре, председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис, председатель правления ассоциации "Крестьянский Сейм" Юрис Лаздиньш, директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня и другие партнеры.
Меморандум предусматривает введение продовольственной корзины низких цен, внедрение инструмента сравнения цен, а также стимулирование доли продукции местного производства в магазинах.
Создание продовольственной корзины низких цен будет предусматривать наличие как минимум одного продукта с самой низкой ценой в каждой из 10 категорий товаров, а также с определенной регулярностью обмен продуктов на другие продукты из той же категории.
Валайнис отметил, что инструмент сравнения цен будет способствовать конкуренции между торговцами. Его работа потребует от торговцев раз в день предоставлять информацию о самых низких ценах в Центральное статистическое управление (ЦСУ), которое будет ее публиковать. Данные будут доступны для различных инструментов сравнения цен и опубликованы на сайте Министерства экономики.
В то же время внедрение инструмента сравнения цен требует внесения изменений в Закон о защите прав потребителей, чтобы торговцы были обязаны предоставлять эти данные в ЦСУ, что будет способствовать конкуренции между торговцами.
Валайнис сказал, что представители датской компании Salling Group, которой принадлежит розничный торговец Rimi, заявили, что в Дании с введением такого инструмента сравнения цен цены на продукты питания снизились на 17%, как и инфляция в стране.
Меморандум также предусматривает проведение кампаний по продвижению местных продуктов питания.
Валайнис заявил, что Минэкономики и подчиненные ему учреждения "начнут следить за ситуацией с первого дня, чтобы иметь возможность прийти к каким-то выводам".
Министр экономики также отметил, что Министерство экономики работает над мерами по снижению цен на продукты питания с ноября и что это была интенсивная работа, в ходе которой Совет по конкуренции, Центр защиты прав потребителей (PTAC) и Министерство земледелия работали над решениями по снижению цен на продукты питания.
Цель, поставленная Министерством экономики - добиться сокращения цен на 20% в самых необходимых группах продуктов питания, а также увеличить долю латвийских продуктов питания в магазинах.
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