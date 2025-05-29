Минсообщения отвечает на критику Госконтроля о недостаточном надзоре за airBaltic

В этих отчетах, если только они не касались необходимости дополнительных вложений, в основном подчеркивались положительные аспекты операционной деятельности airBaltic, но не упоминались различные риски, связанные с финансовым положением. Большинство отчетов не были доступны публично, а надзор со стороны Кабинета министров не осуществлялся на основе структурированного анализа показателей и результатов, что позволило бы отслеживать прогресс по возврату вложений и своевременно выявить риски.

Как указал Госконтроль, Минсообщения до сих пор не создало систему управления обществами капитала, которая позволяла бы государству реализовывать стратегические цели отрасли и рационально использовать ресурсы. Министерство по-прежнему не получает важную информацию, необходимую для полноценного надзора за airBaltic (например, данные о зарплатах сотрудников, капитальных вложениях).

В свою очередь, совет airBaltic не осуществлял достаточного надзора за ограничениями по выплатам членам правления. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, вознаграждение правления увеличивалось, при этом в 2022 году из второй части вложений для преодоления последствий Covid-19 правлению даже были выплачены премии за 2019 год.

Также Госконтроль установил, что государство недостаточно полноценно отслеживало изменения бизнес-плана и финансового положения airBaltic, чтобы способствовать возврату вложений, при этом полноценное участие государства в разработке бизнес-планов не обеспечено до сих пор.

Как указал член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш, необходимо серьезно оценить жизнеспособность текущего бизнес-плана airBaltic.