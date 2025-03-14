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ФОТО На небе взошла "Кровавая Луна"

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: Reuters/ScanPix

В ночь на 14 марта на небе появилась так называемая "Кровавая Луна" - астрономическое явление, происходящее во время полного лунного затмения. Люди со всего мира поспешили запечатлеть это необычное зрелище - посмотрите на фото!

В этот момент Земля находится прямо между Солнцем и Луной, загораживая прямые лучи Солнца от поверхности Луны. Однако атмосфера Земли преломляет и рассеивает солнечный свет, позволяя только красным и оранжевым световым волнам достигать Луны.

Поэтому она приобретает темно-красный или бордовый оттенок, что создает эффект "кровавой луны".

Это явление визуально впечатляет и часто связано с различными мифами и фольклором. Исторически многие культуры интерпретировали его как знак великих событий или перемен. Однако с научной точки зрения это естественное и регулярно происходящее астрономическое явление.

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