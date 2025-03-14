В ночь на 14 марта на небе появилась так называемая "Кровавая Луна" - астрономическое явление, происходящее во время полного лунного затмения. Люди со всего мира поспешили запечатлеть это необычное зрелище - посмотрите на фото!
ФОТО ⟩ На небе взошла "Кровавая Луна"
Tonight, the Moon will turn 'blood red' in the night sky! Don't miss it!🌕🔴— Curiosity (@MAstronomers) March 14, 2025
📸 The Brain Maze pic.twitter.com/nvq4QUjwLH
В этот момент Земля находится прямо между Солнцем и Луной, загораживая прямые лучи Солнца от поверхности Луны. Однако атмосфера Земли преломляет и рассеивает солнечный свет, позволяя только красным и оранжевым световым волнам достигать Луны.
Поэтому она приобретает темно-красный или бордовый оттенок, что создает эффект "кровавой луны".
Это явление визуально впечатляет и часто связано с различными мифами и фольклором. Исторически многие культуры интерпретировали его как знак великих событий или перемен. Однако с научной точки зрения это естественное и регулярно происходящее астрономическое явление.