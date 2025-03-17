Видео Экс-министр сообщения о способности Гаусса оставаться у руля airBaltic

"Я думаю, что он выигрывает за счет своих знаний и опыта, а также того, что он не вовлекается в политику. Он мне сам говорил, что многому научился на примере Бертольда Флика. Флик пытался активно вмешиваться в политику, чтобы решать проблемы компании. Но Гаусс, оставаясь как бы в стороне и будучи при этом достаточно сильным игроком, таким образом получает определенный вес в глазах тех, кто его контролирует".