В данный момент Союз зеленых и крестьян (СЗК) поднял вопрос о руководстве национальной авиакомпании airBaltic и требует смены многолетнего руководителя Мартина Гаусса. В подкасте Piķis un ģēvelis! бывший министр сообщения Талис Линкайтс, комментируя причины долговечности Гауссана посту, отметил, что тот "берет" своими знаниями и опытом, сообщает портал tv3.lv.
Видео ⟩ Экс-министр сообщения о способности Гаусса оставаться у руля airBaltic
Оценивая, насколько успешным руководителем airBaltic является Мартин Гаусс, Линкайтс отметил, что "ни один руководитель не бывает вечным на своем посту".
По его мнению, чем дольше человек остается в одной должности, тем больше он привыкает к рутине.
"Я очень надеюсь, что после IPO наконец-то может произойти смена руководства. Придут новые акционеры, и появятся новые веяния и ощущения", - прогнозирует бывший министр.
В то же время Линкайтс похвалил Гаусса за умение взять авиакомпанию в сложнейшей финансовой ситуации, провести ее реструктуризацию, выбрать стратегию развития и унифицировать парк самолетов.
"Надо признать, что когда-то мне тоже казалось странным, почему стоит рассматривать Bombardier. Ведь есть Airbus и Boeing. Но если теперь оглянуться назад, то Boeing тогда так и не произвел обещанные самолеты", - вспоминает он.
Таким образом, выбор в пользу Airbus A220 оказался самым правильным, считает Линкайтс.
"Концепция была верной и подходящей. Стратегия - самолеты одного типа - на мой взгляд, оказалась правильной. Конечно, внешние условия были разными", - подытожил он.
Что касается долговечности Гаусс в должности, несмотря на трудности компании, Линкайтс вновь отметил его знания и опыт.
"Я думаю, что он выигрывает за счет своих знаний и опыта, а также того, что он не вовлекается в политику. Он мне сам говорил, что многому научился на примере Бертольда Флика. Флик пытался активно вмешиваться в политику, чтобы решать проблемы компании. Но Гаусс, оставаясь как бы в стороне и будучи при этом достаточно сильным игроком, таким образом получает определенный вес в глазах тех, кто его контролирует".
Вопрос о зарплате Гаусса - это компетенция совета компании, подчеркнул Линкайтс. А на вопрос, не завидует ли он огромному вознаграждению главы airBaltic, бывший министр ответил отрицательно.
Видео: Сюжет подкаста Piķis un ģēvelis!
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