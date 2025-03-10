airBaltic предлагает более 150 рабочих мест; для некоторых предусмотрен бонус 15 000 евро

Речь идет о вакансиях в различных отделах, включая пилотов, летных инструкторов, техников, специалистов по обслуживанию клиентов и другие должности.

Авиакомпания набирает капитанов Airbus A220-300 с соответствующими лицензиями и старших вторых пилотов с возможностью повышения до капитана в течение одного года.

На обе должности авиакомпания предоставит премию в размере 15 000 евро брутто, или до уплаты налогов, для капитанов и 10 000 евро для старших вторых пилотов тем, кто пройдет отбор и присоединится к airBaltic до 31 мая этого года.

Авиакомпания предлагает ряд других вакансий, в том числе руководителя центра управления операциями и летного инструктора в учебном центре airBaltic, аналитиков, специалистов по техническому обслуживанию и обслуживанию клиентов.

Также Академия пилотов airBaltic принимает новых студентов. В настоящее время в академии обучается более 160 студентов из стран Балтии и других европейских стран, и уже более 130 студентов после окончания обучения присоединились к авиакомпании в качестве вторых пилотов.

В настоящее время в airBaltic работает более 2800 человек.

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