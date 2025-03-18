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Мерц сообщил о масштабной дополнительной поддержке Украине (1)

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Фридрих Мерц
Фридрих Мерц Фото: AP/Scanpix

До пятницы Германия может освободить дополнительные средства в размере трех миллиардов евро для оказания помощи Украине, сообщил лидер консерваторов Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером Германии, пишет dpa.

Деньги будут выделены после голосования нижней палаты парламента во вторник по плану масштабных расходов и смягчению строгих фискальных правил страны.

Партии, предложившие увеличение расходов, заявили, что у них есть необходимая поддержка для принятия этого предложения. Пакет также должен получить поддержку верхней палаты парламента. Голосование там запланировано на пятницу.

Если план будет принят, поддержка Украины, скорее всего, станет первым прямым следствием пакета мер.

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Участники встречи сообщили, что Мерц говорил о предоставлении финансирования Украине на встрече фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в Бундестаге и ее баварской братской партии Христианско-социальный союз (ХСС) в Берлине во вторник утром.

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