Деньги будут выделены после голосования нижней палаты парламента во вторник по плану масштабных расходов и смягчению строгих фискальных правил страны.

Партии, предложившие увеличение расходов, заявили, что у них есть необходимая поддержка для принятия этого предложения. Пакет также должен получить поддержку верхней палаты парламента. Голосование там запланировано на пятницу.

Если план будет принят, поддержка Украины, скорее всего, станет первым прямым следствием пакета мер.

Читайте также За рубежом Мерц: Путин начал агрессивную войну против Европы

Участники встречи сообщили, что Мерц говорил о предоставлении финансирования Украине на встрече фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в Бундестаге и ее баварской братской партии Христианско-социальный союз (ХСС) в Берлине во вторник утром.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!