Профсоюз утверждает, что руководство LVM запугивает сотрудников; предприятие все отрицает

Интересы работников представляет Латвийский профсоюз лесной отрасли, в котором насчитывается более 2800 членов.

В письме профсоюза к главе Latvijas Valsts meži Петерису Путниньшу указывается, что руководство предприятия удерживает сотрудников от присоединения к профсоюзу. Член правления Инга Вагеле назвала профсоюз "пережитком советских времен" и призвала сотрудников не присоединяться к "меньшинству, которое хочет остановить прогресс", в свою очередь руководитель по планированию лесного хозяйства Алдис Лагановскис якобы пригрозил, что "все можно отследить".

Представители профсоюза указывают, что такие действия противоречат публично декларируемым ценностям LVM и могут создать серьезные последствия для предприятия. Один из рисков - потеря международного сертификата PEFC, который свидетельствует о социально ответственной и долгосрочной деятельности. Если бы это произошло, репутация предприятия и возможности сбыта древесных материалов оказались бы под угрозой.

Руководство Latvijas Valsts meži в свою очередь отвергает утверждения профсоюза о запугивании сотрудников и подчеркивает, что предприятие сделало все, чтобы пояснить суть реформы и ее влияние на сотрудников.

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