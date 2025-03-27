Чтобы почтить память Яниса Тиммы на 100-й день после его трагической кончины, программа "Знаменитости. Без фильтра" 26 марта выпустила особый эпизод.
Сана Оша попрощалась с Янисом Тиммой в трогательном письме
В душевной и трогательной серии передачи его друзья, знакомые и коллеги поделились своими воспоминаниями о яркой личности, таланте и жизни баскетболиста. В завершение программы прозвучало письмо Саны Оша, первой жены Тиммы и матери его сына, с последними словами прощания с Янисом.
В письме Сана пишет:
"Янис, ты останешься в моих воспоминаниях с самым лучшим. У нас были такие прекрасные моменты вместе. Ты подарил мне замечательного сына. Несмотря на то, что порой ты выделывался, я всегда знала, что в душе ты очень простой и сердечный человек. Честно говоря, никто из нас еще не верит, что это реальность. Тяжело смотреть видео с твоим голосом и тем, как ты играешь с нашим общим сыном. Мне жаль, что это все, что ваш сын увидит из этих общих воспоминаний в будущем. Мы все очень скучаем по тебе".
Уже сообщалось, что утро 17 декабря 2024 года принесло шокирующую и печальную новость - умер популярный баскетболист Янис Тимма. Тело 32-летнего спортсмена было найдено на лестничной клетке одного из жилых домов в центре Москвы. Ряд СМИ сообщил, что Тимма покончил жизнь самоубийством.
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