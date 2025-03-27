Сана Оша попрощалась с Янисом Тиммой в трогательном письме

"Янис, ты останешься в моих воспоминаниях с самым лучшим. У нас были такие прекрасные моменты вместе. Ты подарил мне замечательного сына. Несмотря на то, что порой ты выделывался, я всегда знала, что в душе ты очень простой и сердечный человек. Честно говоря, никто из нас еще не верит, что это реальность. Тяжело смотреть видео с твоим голосом и тем, как ты играешь с нашим общим сыном. Мне жаль, что это все, что ваш сын увидит из этих общих воспоминаний в будущем. Мы все очень скучаем по тебе".