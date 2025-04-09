Дорогие квартиры в центре Риги теряют популярность - все больше покупают дешевые

В центре Риги количество сделок с квартирами в прошлом году выросло на 11,5%, сообщил в среду член правления и руководитель отдела оценки компании недвижимости Arco Real Estate Марис Лаукалейс на презентации новейшего отчета о рынке.
В прошлом году с квартирами в центре Риги было осуществлено в целом 1935 сделок, тогда как в 2023 году таких сделок было 1736.
В свою очередь средняя цена квартиры в центре Риги выросла на 1,8% - с 1773 евро за квадратный метр в 2023 году до 1804 евро за квадратный метр в прошлом.
По словам Лаукалейса, число сделок в центре больше выросло в сегменте дешевых квартир, однако ощутимо снизилось в "дорогом конце".
Лаукалейс пояснил, что малый строительный бизнес проявляет интерес к квартирам в центре города, находящимся в плохом состоянии: купив квартиру в плохом состоянии, отремонтировав ее и продав, можно получить неплохую прибыль.
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