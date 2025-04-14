Передача: На недвижимости семьи Элксниньша обнаружено нелегальное подключение электричества

Передаче не удалось записать интервью с Екатериной Элксниней. Предпринимательница написала, что владеет несколькими объектами недвижимости и компанией, сдающей недвижимость в аренду. Она не проживает в этих помещениях и не пользуется ими. Однако Екатерина Элксниня не ответила на вопрос, когда на участке по улице Цесу было установлено незарегистрированное электроподключение, которое она сама видела во время проверки Sadales tīkls и Государственной полиции, и кто должен за это нести ответственность.

Чтобы исключить любые сомнения относительно конфликта интересов, внешнего влияния или отсутствия объективности, Государственная полиция использовала предоставленные в уголовном производстве возможности и передала расследование в другое структурное подразделение. Дело не будет расследоваться Латгальским региональным управлением в Даугавпилсе. Но оно было передано в Бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления.

Арманд Рукс, начальник Госполиции

"Учитывая полученную в ходе расследования информацию и необходимость максимально объективного расследования, мы приняли решение о передаче дела в другой регион. Соответственно, в настоящее время материалы уголовного процесса переданы в Бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления. И по возможности мы проинформируем общественность, когда обстоятельства будут полностью выяснены.

На данный момент у меня нет информации о каком-либо сопротивлении или отказе от сотрудничества на местах. Мы также обсудили, как произошел этот звонок (в полицию). Это также вызывает некоторые вопросы. И чтобы руководство Госполиции было уверено, что все полностью правильно, мы также оцениваем, как действовали сотрудники (в момент вызова), как они исполняли свои обязанности. И так далее."

По словам начальника Госполиции, это не сильно распространенное преступление. Однако дальнейшее расследование дела о незаконном подключении к электросети будет зависеть от размера ущерба.

Передаче известно, что изначально в связи с произошедшим на недвижимость семьи Элксниньша планировалось завести административное дело. Сумма штрафа была подсчитана за один год. Однако теперь начат уголовный процесс. И уголовный закон гласит, что денежный штраф - только одна из санкций.