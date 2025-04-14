Передача: На недвижимости семьи Элксниньша обнаружено нелегальное подключение электричества

Полиция завела дело в связи с нелегальным подключением электричества на собственности семьи мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш осудил кражу электричества, однако вопрос о нелегальном подключении на своей семейной собственности призвал задавать жене и тестю, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
В конце марта на семейной недвижимости мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша было обнаружено нелегальное подключение электричества. Оно, возможно, существовало несколько лет. Роскошная собственность принадлежит матери и супруге Элксниньша Екатерине Элкснине. Мэр и его жена также некоторое время жили там. Мэр Даугавпилса сейчас дистанцируется от произошедшего. И все вопросы призывает задавать жене и тестю. Начат уголовный процесс.
Впечатляющая недвижимость семьи Элксниньша находится на живописном берегу озера Шуню. Виллу окружает высокий забор, а ворота от непрошенных гостей символически защищает железный лев. Однако события 25 марта развивались быстро и владельцам непрошенных гостей избежать не удалось.
Участок земли площадью более 8000 квадратных метров зарегистрирован в земельной книге на имя матери председателя Даугавпилсской думы Андрея Элксниньша Брониславы Элкснини и супруги Екатерины Элкснини. Ранее он принадлежал тестю Элксниньша Анатолию Володарскому и членам его семьи. С высоты птичьего полета в этом месте видна впечатляющая двухэтажная вилла. Есть на ней и бассейн.
Предприятие Sadales tīkls 25 марта по этому адресу на улице Цесу провело обследование. Как известно Nekā personīga, у предприятия возникли подозрения в нелегальном подключении, которое подтвердилось.
Sadales tīkls предоставил передаче скупую информацию.
"В ответ на вопрос Nekā personīga о том, был ли в конце марта зафиксирован инцидент, связанный с инфраструктурой электроснабжения по конкретному адресу в Даугавпилсе, Sadales tīkls может подтвердить, что повреждение инфраструктуры компании было зафиксировано в Даугавпилсе, на улице Цесу. Компания не может предоставить более конкретную информацию о месте повреждения, адресе, возможных вовлеченных сторонах или других обстоятельствах, принимая во внимание принципы защиты персональных данных, применяемые к клиентам Sadales tīkls, и тот факт, что такая информация квалифицируется как информация с ограниченным доступом".
В распоряжении передачи есть фотографии, видео и протоколы, которые позволяют восстановить события 25 марта на этой даугавпилсской недвижимости. В 12:00 на объект прибыли сотрудники Sadales tīkls из Балви и Вентспилса, так как местные ехать на этот адрес отказались. На месте находился тесть Элксниньша, который намекал сотрудникам, что им не стоит проводить проверку. Приехала полиция и супруга Элксниньша Екатерина Элксниня.
Сотрудники Sadales tīkls обнаружили на месте происшествия в канаве зарытое под землей незаконное устройство. С помощью магнитных триггеров оно позволяло переключаться с легального на нелегальное подключение, которым владельцы частного дома управляли дистанционно с помощью релейного переключателя, расположенного в котельной дома. Согласно протоколу, сотрудникам Sadales tīkls его показал Анатолий Володарский.
Передаче известно, что контрольный счетчик компании зафиксировал высокий уровень потребления электроэнергии на этом объекте: 15 000 кВт·ч (15 тысяч киловатт-часов) в зимние месяцы и 5 тысяч летом.
Передаче не известно, какой ущерб был нанесен из-за, возможно, неофициально зарегистрированного потребления электроэнергии. Последнее обследование, проведенное компанией Sadales tīkls по данному адресу, состоялось еще в 2007 году. На тот момент никаких неучтенных связей обнаружено не было.
По словам Андрея Элксниньша, во-первых, в его распоряжении нет информации о произошедшем, во-вторых, он там не живет: "Вы правильно сказали, что недвижимостью управляет и живет на ней третье лицо, и все вопросы, связанные с членами моей семьи, стоит задавать им".
Мэр Даугавпилса, который какое-то время жил по помянутому адресу, утверждает, что о произошедшем ничего не знал. Во время, когда он там жил, за электричество он не платил. Nekā personīga известно, что в счетах и договоре с Sadales tīkls была указана электронная почта Элксниньша, которую он использовала в своей практике присяжного адвоката.
Екатерина Элксниня не обсуждала и не консультировалась с мэром по поводу инцидента, произошедшего 25 марта на собственности ее и матери Элксниньша. По словам Элксниньша, они больше не живут вместе, но спустя 4 дня после инцидента мэр Даугавпилса и его жена дружелюбно позировали фотографам на показе мод, проходившем в рижском супермаркете.
Государственная полиция возбудила уголовное дело по статье 182 части первой Уголовного закона за установку оборудования, создающего возможность произвольного потребления электроэнергии. За это предусмотрено наказание в виде краткосрочного тюремного заключения, общественных работ, пробационного надзора или штрафа.
Передаче не удалось записать интервью с Екатериной Элксниней. Предпринимательница написала, что владеет несколькими объектами недвижимости и компанией, сдающей недвижимость в аренду. Она не проживает в этих помещениях и не пользуется ими. Однако Екатерина Элксниня не ответила на вопрос, когда на участке по улице Цесу было установлено незарегистрированное электроподключение, которое она сама видела во время проверки Sadales tīkls и Государственной полиции, и кто должен за это нести ответственность.
Чтобы исключить любые сомнения относительно конфликта интересов, внешнего влияния или отсутствия объективности, Государственная полиция использовала предоставленные в уголовном производстве возможности и передала расследование в другое структурное подразделение. Дело не будет расследоваться Латгальским региональным управлением в Даугавпилсе. Но оно было передано в Бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления.
Арманд Рукс, начальник Госполиции
"Учитывая полученную в ходе расследования информацию и необходимость максимально объективного расследования, мы приняли решение о передаче дела в другой регион. Соответственно, в настоящее время материалы уголовного процесса переданы в Бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления. И по возможности мы проинформируем общественность, когда обстоятельства будут полностью выяснены.
На данный момент у меня нет информации о каком-либо сопротивлении или отказе от сотрудничества на местах. Мы также обсудили, как произошел этот звонок (в полицию). Это также вызывает некоторые вопросы. И чтобы руководство Госполиции было уверено, что все полностью правильно, мы также оцениваем, как действовали сотрудники (в момент вызова), как они исполняли свои обязанности. И так далее."
По словам начальника Госполиции, это не сильно распространенное преступление. Однако дальнейшее расследование дела о незаконном подключении к электросети будет зависеть от размера ущерба.
Передаче известно, что изначально в связи с произошедшим на недвижимость семьи Элксниньша планировалось завести административное дело. Сумма штрафа была подсчитана за один год. Однако теперь начат уголовный процесс. И уголовный закон гласит, что денежный штраф - только одна из санкций.
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