Гражданам России и Беларуси запретят покупать недвижимость в Латвии

Запрет относится также и к юридическим лицам, зарегистрированным в России или Беларуси. Предполагается, что он также будет применяться к юридическим лицам, в которых граждане этих стран владеют не менее чем 25% долей в уставном капитале, либо являются бенефициарными владельцами, а также к юридическим образованиям, созданным в России или Беларуси. Запрет будет распространяться на сделки, заключенные после вступления закона в силу.

Как отмечают авторы, параллельно с войной в Украине Россия ведет гибридную войну против других демократических и суверенных государств, которые не поддерживают и осуждают агрессию России, а также поддерживают Украину. Среди этих стран - Латвия.

Одним из инструментов невоенного влияния России и элементов гибридной войны является косвенное приобретение недвижимости в других странах. Россия также использовала присутствие своих граждан в чужой стране в качестве причины для начала войны, оправдывая военные действия их защитой. Сейм уже подчеркнул, что в связи с войной в Украине, которую развязала Россия - пограничное с Латвией государство, требуется уделять особого внимания защите государственной безопасности Латвии. Поэтому необходимо рассмотреть новые меры в этом направлении, считают авторы закона.

В аннотации подчеркивается, что незнание закона не освобождает стороны сделки от обязанности его соблюдать. Потенциальный продавец недвижимого имущества должен учитывать, с кем он заключает договор купли-продажи, и принимать во внимание последствия: сделку в соответствии с новым законом могут признать недействительной.