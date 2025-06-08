ЦИК продлила подсчет голосов на местных выборах

Чтобы обеспечить завершение подсчета результатов выборов в местные самоуправления, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на внеочередном заседании приняла решение продлить подсчет голосов до 16:00 воскресенья, сообщил агентству LETA представитель ЦИК Андрей Вайварс.
В настоящее время голоса, отданные за партии, подсчитаны, количество мандатов, полученных партиями, известно, но комиссиям еще предстоит требующая точности работа по подсчету голосов "за" и "против". Чтобы не допустить ошибок, было решено продлить время сбора данных, пояснил Вайварс.
Ночью, столкнувшись с техническими трудностями при подсчете голосов, ЦИК приняла решила, что все голоса должны быть подсчитаны вручную до 13:00 воскресенья.
Избирательные участки также испытывали технические трудности во время предварительного голосования на неделе.
ЦИК и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) провалили организацию муниципальных выборов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Премьер-министр Эвика Силиня также выразила недовольство провалами в выборном процессе.
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