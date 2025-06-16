Валайнис выступил с прогнозом, когда снижение цен на продукты может отразиться на реальных ценах

Он признал, что первоначальные ожидания - что снижение цен после подписания меморандума произойдет в течение двух недель - были слишком оптимистичными.

Валайнис сообщил, что министерству уже известны конкретные даты, когда розничные торговцы планируют ввести в магазинах корзины товаров со сниженными ценами, однако пока он не может их разглашать, поскольку это коммерческая информация.

Тем не менее министр сообщил, что в основном изменения запланированы уже на июнь, а в корзину могут войти продукты около 50 наименований.

"Сейчас ведется очень активная работа", - отметил Валайнис, добавив, что со стороны государства большая часть подготовки уже выполнена, и теперь ожидается, когда меморандум начнет действовать в магазинах.

Как сообщалось, 27 мая Минэкономики, ассоциации торговых предприятий и производителей подписали меморандум о снижении цен на продукты питания, который предусматривает внедрение корзины продуктов с низкими ценами, создание инструмента для сравнения цен и увеличение доли в магазинах продуктов местного происхождения. Создание корзины продуктов по низким ценам предусматривает, что в десяти категориях товаров торговые сети будут предлагать по крайней мере один продукт по самой низкой цене в своей категории, а сами продукты будут периодически меняться на другие в этой же категории.