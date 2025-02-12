Гражданам РФ и Беларуси могут запретить покупать недвижимость в Латвии

Ранее уже сообщалось, что цель законопроекта - предотвратить вредительские и опасные для национальных интересов Латвии действия и обход международных санкций.

"Нам надо действовать превентивно. Одним из таких [вредных] способов может быть приобретение недвижимости в Латвии, поэтому это один из шагов, чтобы не допустить увеличения влияния и присутствия недружественных Латвии физических и юридических лиц", - сказала депутат Сейма Агнесе Краста ("Новое Единство").

Предполагается, что запрет будет распространен и на физические лица, и на связанных с ними предприятия. Запрет будет распространяться на сделки после вступления закона в силу, но не задним числом.

Схожую инициативу на прошлой неделе предложило правительство Финляндии.

Ранее передача TV3 Nekā personīga сообщила, что даже на аукционах по продаже государственного имущества нет инструментов, как исключить из них российских граждан.

Из-за примененных к России и Беларуси санкций в Латвии заморожено 103 объекта недвижимости. Более половины из них - в Юрмале.

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Заместитель Латвийского совета присяжных нотариусов Иева Метузале отмечает, что в законопроект также следует включить запреты на наследование и другие четкие ограничения - чтобы законопроект нельзя было легко обойти.

Предполагается, что законопроект будут рассматривать и пополнять в трех чтениях.

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