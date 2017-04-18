ПБ: забирая с собой детей, мужчины и женщины из Латвии пополняют ряды «Daesh»

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: REUTERS/Scanpix

Несмотря на то, что в Латвии, по сравнению с другими странами ЕС, уровень угрозы терроризма остается низким, тем не менее последствия процесса радикализации можно заметить и в нашем государстве - отдельные граждане Латвии присоединяющиеся к террористическим группам «Daesh» в Сирии, сообщает Полиция Безопасности (ПБ).

Следует отметить, что так называемые «перебежчики» остаются одним из основных субъектов террористической угрозы в Европе.

По информации ПБ, на данный момент в террористических организациях Сирии и Ирака «Daesh» находятся несколько персон из Латвии. На вышеупомянутые территории отправились мужчины и женщины, забрав с собой маленькийих детей. К «Daesh» присоединился и бывший руководитель Исламского Культурного Центра Латвии Олег Петров, который в интернете выражал поддержку террористическим атакам во Франции и прославлял джихад- сообщает портал apollo.lv

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Самым громким событием для общественности оказалось задержание латвийца подозреваемого в шпионаже. Позже выяснилось, что им является работник ГАО «Латвияс дзелзцельш». ПБ не сообщает, в пользу какой страны велся шпионаж, однако в отчете о деятельности ПБ за 2015 год говорится, что по-прежнему основные риски в сфере контрразведки для Латвии создают российские спецслужбы.

По прогнозам ПБ, в дальнейшем Россия усиленное внимание будет уделять работе с латвийской молодежью.

Как отмечается в отчете, Россия в прошлом году продолжала вовлекать проживающее в Латвии русское население в мероприятия по реализации политики поддержки соотечественников за рубежом для достижения своих геополитических целей. В этот период так называемая политика поддержки соотечественников сохраняла центральную роль в формировании и укреплении гуманитарного влияния России в странах с существенным удельным весом русского населения и входила в число наиболее серьезных рисков для конституционного строя Латвии.

Соотечественники в рамках этой политики воспринимаются как сторонники внешней политики России в своих странах, что позволяет российским властям вмешиваться во внутренние дела других государств, говорится в отчете.

Деятельность активистов политики соотечественников охватывает такие направления, как протесты против членства Латвии в НАТО, целенаправленные усилия по укреплению позиций русского языка наряду с латышским, дискредитация Латвии на международном уровне, попытки изменить институт гражданства, а также легитимизация агрессивной внешней политики России, популяризация выгодной для нее интерпретации истории и идеи так называемого Русского мира.

С учетом актуального для России вопроса об отмене экономических санкций в прошлом году она пыталась добиться более активного участия проживающих за рубежом соотечественников в лоббировании ее интересов в странах их проживания для содействия экономическому сотрудничеству с Россией и влияния на общественное мнение.

Одновременно большое внимание уделялось тематике защиты так называемых законных интересов и прав проживающих за рубежом российских соотечественников, которая считается одним из самых эффективных инструментов для реализации внешнеполитических интересов России за рубежом, в том числе в Латвии. Крупнейшими консолидирующими мероприятиями этой тематики было празднование 9 мая и популяризация акции «Бессмертный полк», масштаб и количество участников которой по всему миру с каждым годом растет.

Как отмечает ПБ, российская политика поддержки соотечественников ориентирована на объединение русскоязычных жителей в организации соотечественников, укрепление их связей с Россией и принадлежности к так называемому Русскому миру. Россия заинтересована в наличии за рубежом сильных, консолидированных и контролируемых организаций и лояльных соотечественников, которые бы реализовывали за рубежом ее интересы. Однако, несмотря на длительные усилия, в Латвии попытки такой консолидации в целом не дали результата. Причиной этого стали отличающиеся интересы различных возрастных групп и организаций, а также растущее в обществе понимание истинных целей российской политики соотечественников. ПБ отмечает, что ряды российских соотечественников в Латвии раздроблены, для них характерны индивидуализм и конкуренция за благосклонность и финансирование российских учреждений.

Как указывает ПБ, в отчетный период одним из важнейших вопросов оставалось вовлечение в реализацию политики соотечественников латвийской молодежи, что было обусловлено стремлением России обеспечить ее преемственность и найти новых лидеров, которые будут отстаивать внешнеполитические интересы России. В соответствии с этой задачей были организованы различные мероприятия для молодежной аудитории в России, на которые были приглашены также юноши и девушки из Латвии, однако в целом отклик со стороны латвийской молодежи на участие в подобных мероприятиях оценивается ПБ как низкий.

Также латвийской молодежи по-прежнему предлагаются возможности бесплатного обучения в российских вузах. ПБ обращает внимание на то, что молодые люди во время пребывания в России могут подвергаться идеологической обработке или оказаться в поле зрения российских спецслужб.

В отчете ПБ названы наиболее видные активисты, реализующие политику соотечественников в Латвии - это лидер антифашистов Иосиф Корен, руководитель Института европейских исследований Александр Гапоненко, руководитель общества «Конгресс неграждан» Елизавета Кривцова, представитель общества «Пером» Маргарита Драгиле и активист Бронислав Зельцерман, депутат Даугавпилсской городской думы Юрий Зайцев. Также в число прокремлевских активистов входят Владимир Линдерман и Евгений Осипов, которые за вознаграждение готовят публикации для российских средств массовой пропаганды, отмечает ПБ.

Оглядываясь на последний три года, изменения в международной и региональной обстановке в области безопасности, то можно ожидать, что в этом году непосредственно агрессивная внешняя политика России и пропаганда террористических групп, могут создать серьезные проблемы для национальной безопасности государства. Прямая военная угроза вторжения по прежнему остается на низком уровне, однако, Россия будет продолжать использовать гибридные методы геополитических интересов и осуществления деятельности по наращиванию потенциала.

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