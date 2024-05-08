Из Риги открывают три новых прямых рейса

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в летнем сезоне 2024 года открывает прямые рейсы из Риги в Скопье, Кишинев и Приштину. Теперь airBaltic соединяет столицу Латвии с направлениями в Северной Македонии, Молдове и Косово, обеспечивая по два рейса в неделю в каждый из этих городов.
Столица Северной Македонии Скопье - это город, где встречаются история и современность. Планируется, что полет между Ригой и Скопье займет 2 часа 46 минут.
Кишинев, столица Молдовы, характеризуется зелеными бульварами и великолепными парками. Сообщается, что полет между Ригой и Кишиневом будет длиться 2 часа 30 минут.
Приштина, столица Косово, быстро становится динамичным балканским городом. Полет между Ригой и Приштиной займет 2 часа 50 минут.
В летнем сезоне 2024 года airBaltic предложит 15 новых маршрутов из стран Балтии и Тампере.
airBaltic осуществляет полеты по более чем 130 маршрутам из Риги, Таллинна, Вильнюса и Тампере.
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