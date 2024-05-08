Из Риги открывают три новых прямых рейса

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в летнем сезоне 2024 года открывает прямые рейсы из Риги в Скопье, Кишинев и Приштину. Теперь airBaltic соединяет столицу Латвии с направлениями в Северной Македонии, Молдове и Косово, обеспечивая по два рейса в неделю в каждый из этих городов.