Rīgas siltums снизит тариф на теплоснабжение

По предварительным данным, оборот Rīgas siltums в прошедшем финансовом году (с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года) составил 442 млн евро, что в два раза больше, чем в предыдущем финансовом году. Прибыль компании составила 1,8 млн евро, что на 15% больше, чем в предыдущем финансовом году.