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Rīgas siltums снизит тариф на теплоснабжение

rus.tvnet.lv/LETA
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Компания Rīgas siltums
Компания Rīgas siltums Фото: Zane Bitere/LETA

Тариф на теплоснабжение AS Rīgas siltums с 1 июня снизится на 5,6% до 82,63 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость, сообщили в Комиссии по регулированию коммунальных услуг.

В настоящее время тариф составляет 87,57 евро за мегаватт-час.

По предварительным данным, оборот Rīgas siltums в прошедшем финансовом году (с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года) составил 442 млн евро, что в два раза больше, чем в предыдущем финансовом году. Прибыль компании составила 1,8 млн евро, что на 15% больше, чем в предыдущем финансовом году.

Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в столице. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% - государству, 2% - SIA Enerģijas risinājumi. RIX, 0,005% - АS Latvenergo.

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