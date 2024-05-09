В Даугавпилсе начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против мира и военных преступлений. Задержанный выбежал перед камерами журналистов и сделал заявления о президенте России Владимире Путине.

Трое лиц были задержаны за административное нарушение в Саласпилсе. Там мужчины в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте пели прославляющие Россию песни, а у одного из них к одежде была прикреплена георгиевская лента.

Еще два человека были задержаны в Даугавпилсе и Резекне. Один из них пришел в парк Дубровина с рюкзаком, к которому были прикреплены георгиевские ленты. При задержании этого нарушителя полицейским пришлось применить физическую силу. В свою очередь в Резекне один человек был задержан за возложение цветов на месте снесенного памятника советской армии.

Большинство других административных нарушений было связано с возложением цветов в местах, где ранее находились советские памятники. Такие случаи выявлены в Резекне и Даугавпилсе.

Также выявлены единичные случаи, когда люди использовали в публичном месте прославляющие военную агрессию символы, например, на заднем стекле автомобиля, или включали в автомобиле прославляющие войну песни, а еще у одного человека был телефон в футляре, оформленном в цветах российского флага.

В одном случае на месте захоронения были возложены цветы, дополненные символами военной агрессии.

В поле зрения служб также попал контент с сайтов социальных сетей, авторы которого опубликовали символику, прославляющую 9 мая, военную агрессию и военные преступления.

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