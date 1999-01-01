В Риге на почте задержан школьник, получивший посылку с ЛСД

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) начало уголовный процесс против 12-классника 1999 года рождения, который учится в одной из престижных школ Риги, сообщает агентство ЛЕТА.

Молодой человек был задержан, когда пришел в одно из отделений «Latvijas pasts» за посылками. В момент задержания у лица были изъяты посылки, получателем которых он был указан. Во время проверки обнаружилось, что в упаковках, возможно, находятся наркотические вещества.

По данному факту 12 апреля этого года был начат уголовный процесс о контрабанде и торговле наркотическими веществами. Изъятые в рамках процесса вещества были направлены на химическую экспертизу, и первая информация по экспертизе уже получена. В ней указано, что в одной из посылок находилось 50 марок с ЛСД.

13 апреля был проведен обыск по месту жительства школьника, где были найдены еще несколько упаковок, в которых, возможно, находятся наркотические вещества.

В тот же день было принято решение применить к лицу статус подозреваемого по факту контрабанды наркотических веществ в больших объемах и незаконного хранения без умысла реализации.

К задержанному применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Более подробная информация не раскрывается в интересах следствия.

СГД повторно информирует - важно осознавать, что почтовые посылки контролируются, к ним относятся все указанные в нормативных актах ограничения и запреты на перемещение предметов через границу.

Контрабанда наркотиков - тяжелое или особо тяжелое преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения совбоды на срок до 12 лет с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на три года с запретом на коммерческую деятельность и с запретом занимать определенную должность на срок до пяти лет.