Социолог: отношение общества к правительству можно назвать критическим

Общество очень плохо относится к правительству, и в последние месяцы отношение только ухудшилось, сказал агентству ЛЕТА директор центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

Речь идет и об оценке деятельности правительства, и о доверии кабинету министров, уточнил он. Комментируя уровень удовлетворенности работой правительства, Кактиньш сослался на данные «Латвийского барометра «Baltic International Bank«», которые

свидетельствуют о том, что оценка деятельности правительства в последние месяцы ухудшилась.

Уровень доверия был невысокими и к предыдущему правительству Лаймдоты Страуюмы, и уже тогда показатели можно было назвать критическими, говорит эксперт. Однако в течение последнего квартала уровень доверия кабинету Кучинскиса снизился еще больше, подчеркнул социолог.

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Эту тенденцию Кактиньш связал с утверждением бюджета на 2017 год и с изменениями в налоговой сфере.

Как сообщалось, сегодня кабинету министров, который возглавляет премьер-министр Марис Кучинскис исполнился год. О проделанной за это время работе премьер отчитается на заседании правительства во вторник, 14 февраля.

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