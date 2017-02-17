В субботу станет суше, выглянет солнце

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

В субботу в Латвии значительных осадков не ожидается, днем выглянет солнце.

Ночью и с утра дороги обледенеют, температура воздуха понизится до +2..-2 градусов. Местами образуется туман. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.

Днем воздух прогреется до +2..+7 градусов, будет дуть умеренный западный ветер.

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В Риге в субботу синоптики прогнозируют уменьшение облачности, ожидается умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью будет держаться в районе нуля градусов, днем же столбик термометра поднимется до отметки в +6 градусов.


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